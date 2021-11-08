عين على العدو

العدو يجري مناورات في الضفة الغربية وفي المنطقة الشمالية‎‎

08/11/2021

العدو يجري مناورات في الضفة الغربية وفي المنطقة الشمالية‎‎

يجري جيش الاحتلال اليوم وغدًا مناورة عسكرية واسعة تشارك فيها الألوية المناطقية والكتائب التي تنفذ نشاطًا عملانيًا في الضفة الغربية، وفقًا لصحيفة "معاريف".

وتُشارك في المناورة قوات من حرس الحدود، الشرطة، الشاباك، مصلحة الإطفاء و"نجمة داوود الحمراء". 

وخلال المناورة ستعمل أيضًا قوات احتياط تم تجنيدها لصالح المناورة في منطقة اللواء المناطقي "مناشيه"، والمسؤول عن مدينة جنين، وكذلك وحدة "مرعول" التي ذاع صيتها خلال مشاركتها في عملية ملاحقة واعتقال الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع.

بالموازاة مع المناورة في الضفة الغربية، بدأت بالأمس مناورة في المنطقة الشمالية سيتخلّلها تجنيد احتياط وستنتهي مساء اليوم.


 

فلسطين المحتلة

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