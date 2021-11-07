لبنان

بعد تأهيله محطة ضخ المياه لقرى الهرمل.. حزب الله يُكرّمُ في الشربين

07/11/2021

بعد تأهيله محطة ضخ المياه لقرى الهرمل.. حزب الله يُكرّمُ في الشربين

بعد قيام حزب الله بإعادة تأهيل محطة ضخ مياه الشفة في بلدة الشربين في قضاء الهرمل، والتي تغذي عدد من البلدات، كرَّمت بلدية الشربين قيادة حزب الله ممثلة بمدير مديرية العمل البلدي في الحزب مهدي مصطفى، وبحضور فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وأهالي البلدة.

ووجَّه رئيس بلدية الشرببن علي زين ناصر الدين تحية لقيادة حزب الله وعلى رأسها أمينه العام سماحة السيد حسن نصر الله، مبينًا "ليس جديدًا ما يقدمه حزب الله من مساعدة في كل الميادين، وهو الذي لم يبخل بالدماء لنبقى صامدين في أرضنا وقُرانا"، معتبرًا أنَّ هذه المساعدة مهمةٌ جدًا حيث لا إمكانية للحياة من دون مياه.

بدوره، قال مدير مديرية العمل البلدي في حزب الله: "من منطلق كلام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه بأننا كما قاومنا الإحتلال سنقاوم الإهمال والحرمان،  فإننا بإمكانياتنا التي نملكها لن نقصر في الوقوف بوجه الإهمال والحرمان، وإنَّ هذه الخطوة نقطة في هذا المجال".

وأضاف مصطفى: "عندما نساعد أيَّ منطقةٍ فهذا واجبنا تجاه أهلنا الذين لم يبخلوا يومًا في التلبية بالدماء والأموال والموقف، وخطوتنا اليوم تعتبر عربون وفاء لأهلنا".

وجرى بعد ذلك قصُّ شريط الافتتاح وتشغيل المحطة وضخ المياه إلى أحياء البلدات المستفيدة.

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