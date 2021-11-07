لبنان
07/11/2021
حزب الله يُدين الهجوم الغادر الذي استهدف الكاظمي ويدعو لمنع الفتنة والحفاظ على أمن العراق
أصدر حزب الله البيان التالي:
يُدين حزب الله بأشدّ العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي ويهنئه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيقٍ دقيق وحاسم لكشف ملابسات هذا الإعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة.
كما يدعو حزب الله إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على إيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يُريد إسقاط العراق من الداخل خدمةً لمشاريع الأعداء. حفظ الله العراق العظيم وشعبه.
لبنانحزب اللهالعراقمصطفى الكاظمي