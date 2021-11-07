07/11/2021

حزب الله يُدين الهجوم الغادر الذي استهدف الكاظمي ويدعو لمنع الفتنة والحفاظ على أمن العراق

أصدر حزب الله البيان التالي:

يُدين حزب الله بأشدّ العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي ويهنئه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيقٍ دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الإعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة.

كما يدعو حزب الله إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏إيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يُريد إسقاط العراق من الداخل خدمةً لمشاريع ‏الأعداء. حفظ الله العراق العظيم وشعبه.



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