لبنان

حزب الله يُدين الهجوم الغادر الذي استهدف الكاظمي ويدعو لمنع الفتنة والحفاظ على أمن العراق

07/11/2021

حزب الله يُدين الهجوم الغادر الذي استهدف الكاظمي ويدعو لمنع الفتنة والحفاظ على أمن العراق

أصدر حزب الله البيان التالي:

يُدين حزب الله بأشدّ العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي ويهنئه  بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيقٍ دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الإعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة.

كما يدعو حزب الله إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏إيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يُريد إسقاط العراق من الداخل خدمةً لمشاريع ‏الأعداء. حفظ الله العراق العظيم وشعبه.
 

لبنانحزب اللهالعراقمصطفى الكاظمي

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
الخزعلي: العراق في حالة انسداد سياسي والإنتخابات هي السبب
الخزعلي: العراق في حالة انسداد سياسي والإنتخابات هي السبب
العراق: إحباط عملية إرهابية واعتقال 5 من &quot;داعش&quot; في الأنبار
العراق: إحباط عملية إرهابية واعتقال 5 من "داعش" في الأنبار
الدور السام لبلاسخارت في العراق.. وخلط الأوراق
الدور السام لبلاسخارت في العراق.. وخلط الأوراق
العراق.. حينما تغلق المرجعية ابواب التطبيع مع &quot;تل ابيب&quot;
العراق.. حينما تغلق المرجعية ابواب التطبيع مع "تل ابيب"
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
العميد قاآني يزور العراق: دعوة لجميع الأطراف للتعاون والهدوء
العميد قاآني يزور العراق: دعوة لجميع الأطراف للتعاون والهدوء
طهران تدين استهداف الكاظمي: موقفنا ثابت بدعم أمن واستقرار العراق
طهران تدين استهداف الكاظمي: موقفنا ثابت بدعم أمن واستقرار العراق
الكاظمي ينجو بعد استهداف مقر إقامته بطائرة مسيّرة
الكاظمي ينجو بعد استهداف مقر إقامته بطائرة مسيّرة
العراق: شهداء وجرحى بهجوم لـ"داعش" في المقدادية
العراق: شهداء وجرحى بهجوم لـ"داعش" في المقدادية
ميقاتي التقى نظيره العراقي: اتفاقاتٌ من النفط إلى كل ملفات التعاون
ميقاتي التقى نظيره العراقي: اتفاقاتٌ من النفط إلى كل ملفات التعاون