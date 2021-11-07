العالم

الجيش الإيراني يبدأ المناورة المشتركة

07/11/2021

الجيش الإيراني يبدأ المناورة المشتركة "ذو الفقار 1400"

أطلق الجيش الإيراني، صباح الأحد، المراحل الرئيسية من المناورة المشتركة "ذو الفقار 1400 "، التي تحمل الاسم الرمزي "يا رسول الله" بمشارکة وحدات المشاة والمدرعات والميكانيكية للقوة البریة للجيش وأنظمة الدفاع الجوي والسفن السطحیة البحرية والغواصات، بإسناد المقاتلات والطائرات بدون طيار التابعة للقوة الجویة للجیش فی المنطقة العامة لشواطئ مکران.

وأوضح المتحدث باسم مناورة "ذو الفقار 1400" المشتركة، الأدميرال محمود موسوي، بعض تفاصيل مراحل الاستطلاع والاستخبارات والقتال للمناورة، معلنًا أن عملية جمع المعلومات الإلكترونية والإشارة والمضادة للإلكترونية للقوات المهاجمة تمت بنجاح من خلال استخدام أنظمة التنصت والتوجیه للوحدات التكتيكية والساحلية مع أنواع مختلفة من طائرات الاستطلاع الإيرانية بدون طيار "أبابيل 3 " و"ياسر" و "صادق" و"مهاجر 4" و"سیمرغ" وأنواع طائرات الاستطلاع بما في ذلك P3F و RF4 و Boeing 707.

موسوي اعتبر أن استقرار الاتصالات في الفضاء المطلق للحرب الإلكترونية من نقاط القوة في هذه المناورات، وأضاف إن "مراقبة أجواء البلاد والمنطقة العامة للمناورات في الجزء الجنوبي من البلاد من قبل قوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الايرانية وأيضًا إطلاق أنظمة الدفاع لمواجهة الأهداف المعادية، وكذلك إجراء عمليات الدوريات الجوية من قبل الطيارين الذين يحلقون على ارتفاع عالٍ والطائرات بدون طيار التابعة لسلاح الجو جزء آخر من السيناريوهات التي سيتم ممارستها في مناورات ذو الفقار1400 المشتركة للجيش الإيراني في المنطقة".

وفي إشارة منه إلى إرساء الأمن في منطقة غرب آسيا من خلال الاعتماد على القوة ووحدة دول المنطقة، أكد الأدميرال موسوي أن رسالة مناورات "ذو الفقار1400" المشتركة للجيش الإيراني إلى دول المنطقة هي أن إيران تعلن استعداد ها لإحلال السلام والصداقة على أساس قدرات المنطقة، لأن التاريخ أثبت أن دولًا أخرى خارج المنطقة تسعى لزعزعة أمن المنطقة والحرب والاحتلال.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم جميع مراحل هذه المناورات من قبل خبراء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء (ص) وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الجمهورية الاسلامية في إيرانالجيش الايرانيالمناورات العسكرية

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