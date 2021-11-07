رياضة

ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

07/11/2021

ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه رايو فاليكانو بهدفين لهدف لحساب الجولة الثالثة عشرة من الليغا.

ليرفع الفريق الملكي رصيده إلى 27 نقطة.

وسجل هدفي الريال في بارنابايو الألماني طوني كروس والفرنسي كريم بنزيما، بينما سجل الكولمبي المخضرم فالكاو هدف الزوار الوحيد.

وتدين كتيبة المدرب الإيطالي انشيلوتي بالفوز للحارس البلجيكي تيبو كرتوا الذي تألق في الدقائق الأخيرة حارما فاليكانو من التعديل.

 

باريس سان جرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جرمان لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على ضيفه بوردو بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 34 نقطة متقدما بعشر نقاط عن وصيفه.

ووقع الدولي البرازيلي على ثنائية وأضاف النجم الفرنسي كليان امبابي هدفا لكتيبة المدرب بوتشنتينو.

 

يوفنتوس يعود لسكة الانتصارات

عاد يوفنتوس لسكة الانتصارات بفوزه القاتل على فيورنتينا بهدف أحرزه البديل الكولمبي خوان كوترادو في الوقت البديل مانحا فريقه النقاط الثلاث.

وتغلب اتلنتا على كاليري بهدفين لهدف.

كرة القدم

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