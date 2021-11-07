فلسطين

حماس: أي مساس بحياة الأسرى هو قلب للطاولة

07/11/2021

حماس: أي مساس بحياة الأسرى هو قلب للطاولة

قال القيادي في حركة حماس، اسماعيل رضوان، اليوم إن الحركة نتابع عن كثب تطورات الأحداث في السجون, وما يتعرض له الأسرى الستة المضربين عن الطعام.

وأضاف رضوان أن أوضاع الأسرى الستة الصحية تستدعي تدخلًا عاجلًا من كل منظمات حقوق الإنسان لوقف الجرائم بحق الأسرى الأبطال.

وطالب رضوان السلطة الفلسطينية بالتحرك لفضح جرائم الاحتلال وملاحقة قادته في كافة المحافل الدولية، محملًا الاحتلال تداعيات أي جريمة تلحق بالأسرى وأي مساس بحياة أي أسير هو قلب للطاولة.

وتابع قائلا "المقاومة قالت وإذا قالت فعلت وإذا وعدت أوفت ونحن نعاهد أسرانا، ونجدد الوعد لهم بأن حريتهم أمانة في أعناقنا".

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، والأسرى هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (116 يوماً)، مقداد القواسمة مضرب منذ (109 أيام)، علاء الأعرج مضرب منذ (91 يوماً)، هشام أبو هواش مضرب منذ (82 يوماً)، عيّاد الهريمي مضرب منذ (46 يوماً)، لؤي الأشقر مضرب منذ (29 يوما).

وحول صفقة التبادل مع الاحتلال، قال القيادي في حركة حماس في الوقت الذي يكون فيه الاحتلال جاهزاً لدفع الثمن كاملاً يمكن الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى.

وأكد رضوان أن الاحتلال يحاول أن يراوغ ويتهرب من استحقاق أي صفقة تبادل مشرفة تحظى بقبول المقاومة.

وشدد أن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة, فهي معنية بتبييض كل السجون.

الكيان الصهيونيحركة المقاومة الإسلامية ـ حماسالأسرى والمعتقلون

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