عين على العدو

مبعوث أميركي في

07/11/2021

مبعوث أميركي في "تل أبيب" بإطار مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان‎‎

أفاد موقع "إسرائيل نيوز 24" أن المبعوث الأميركي المختص بأمور الطاقة، عاموس هوخستاين، سيقوم بزيارة لـ"إسرائيل" تستغرق يومين، تبدأ الأحد، في محاولة لاستئناف المفاوضات مع لبنان بشأن الخلاف على الحدود البحرية المشتركة.

وقبل حوالي أسبوعين ونصف، زار هوخستاين بيروت لبحث حلول أزمة الطاقة في لبنان، مؤكدًا استعداد حكومة بايدن لمساعدة لبنان و"إسرائيل" لإيجاد حل متفق عليه لقضية الحدود، وسيعمل هوخستاين كوسيط بين الجانبين.

في زيارته الأخيرة إلى لبنان، قال هوخستاين إن الغرض من وصوله هو الاستماع وفهم الموقف اللبناني، وفحص ما إذا كان هناك مجال للتفاوض، مضيفًا أن "إسرائيل" تعتقد أنها تتنازل لمصلحة لبنان، وأن هذا قد يكون ما يحتاجه الطرفان.
وأعرب عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى حل، وقال إن وصوله يأتي بناء على طلب الجانبين.

وكجزء من الزيارة إلى "إسرائيل"، سيصل هوخستاين أيضا إلى رام الله، ومن المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما يناقش الأميركيون، من بين أمور أخرى، إمكانية التعاون في مجال الطاقة بين "إسرائيل" ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

لبنانالولايات المتحدة الأميركيةالكيان الصهيونيالحدود البحرية اللبنانية

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