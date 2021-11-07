07/11/2021

الكاظمي ينجو بعد استهداف مقر إقامته بطائرة مسيّرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بطائرة مسيرة.

وتحدث بيان الخلية عن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأضاف البيان أن "دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، وأشار إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وفجرا، سُمع دوي انفجار بالقرب من المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة المحصنة وسط بغداد.

وغرّد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عبر حسابه على موقع تويتر كاتبا: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

كما أرفق التغريدة بمقطع فيديو

العراقمصطفى الكاظمي

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