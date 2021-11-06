06/11/2021

مان سيتي يطيح باليونايتيد وتعادل لتشلسي

حسم مانشستر سيتي حامل اللقب قمة الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على مضيفه وجاره مانشستر يونايتيد بهدفين أحرزهما اريك بايلي عن طريق الخطأ في مرماه وبارناردو سيلفا، ليرتقي السيتيزن مؤقتا إلى المركز الثاني بـ 23 نقطة، فيما تجمد رصيد اليونايتيد عند 17 نقطة.

وأهدر تشلسي المتصدر نقطتين ثمينتين بتعادله مع بارنلي بهدف لهدف، ليرفع البلوز رصيدهم إلى 26 نقطة في المقدمة.

وتغلب كرستل باس على ويلفرهامتون بهدفين، وهزم نرويتش سيتي برنتفورد بهدف.

سلتافيكو يحرم برشلونة من الفوز وانتصار لبلباو

حرم دياغو اسباس برشلونة من الفوز على مضيفه سلتافيكو، بعدما سجل هدفا قاتلا في الوقت البديل أنهى خلاله اللقاء المثير بالتعادل بثلاثة أهداف لكلا الفريقين في لقاء جرى ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

ورفع البيلوغرانا الذي كان متقدما بثلاثية رصيده إلى 16 نقطة.

سجل انسو فاتي ومنفيس ديباي وبوسكتس أهداف الفريق الكاتالوني.

وفاز اسبانيول على غرناطا بهدفين.

بايرن ميونخ يحتفظ بصدارة الدوري الألماني

حافظ بايرن ميونخ على صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على فرايبورج بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري.

سجل غورتسكا وليفا هدفي بطل ألمانيا الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة.

ورفع لفدانوفسكي (33 عاما) رصيده إلى 13 هدفا على رأس قائمة هدافي المسابقة، وبهدفي متصدر الدوري وصل للهدف رقم مئة خلال العام 2021 وهو رقم قياسي.

وفاز فولفسبورج على اوكسبورج بهدف.

انتصار كبير لغولدن استايت في دوري السلة الأمريكي

قاد جوردن بول فريقه غولدن استايت لتحقيق فوز كبير على نيو اورليانز المثقل بالاصابات 126 85 ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي.

وسجل بول 26 نقطة وأضاف استيفان كاري 19 نقطة إلى ست تمريرات حاسمة خلال الفوز الثالث تواليا لاستايت والسابع في ثماني مبارايات هذا الموسم.

وتغلب الكليبارز على مينيسوتا 104 84.

انتصار سادس لريال مدريد في دوري السلة الأوروبي

حقق ريال مدريد انتصاره السادس في دوري السلة الأوروبي وذلك على حساب مضيفه بايرن ميونخ 80 76 في ختام منافسات الجولة الثامنة.

انتهى الربع الأول بالتعادل بـ 13 نقطة لكل فريق قبل أن يفرض الملكي ايقاعه وينجح بتحقيق الفوز الصعب وتكبيد الفريق الألماني خسارته الخامسة في المسابقة.

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