06/11/2021

عبد اللهيان: على الأوروبيين والأميركيين أن يدخلوا المفاوضات المقبلة بواقعية

أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ أميركا لا يحقّ لها أن تدّعي التفاوض والاتفاق تزامنًا مع الاستمرار في انتهاج سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والإرهاب الاقتصادي.

وخلال اتصال هاتفي بنظيره الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، تطلّع أمير عبداللهيان بأن "يحمل الطرف الأميركي والأوروبيون في المفاوضات القادمة بفيينا رؤية حقيقية، من أجل التوصّل إلى اتفاق على وجه العجالة".

وحول مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، أكّد عبداللهيان على "استمرار هذا التعاون في إطار الاتفاقات والضوابط بنحوٍ جيّد".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الصيني أنّ "أميركا هي السبب الرئيس في المشاكل التي تواجه الاتفاق النووي حاليًا"؛ معربًا عن أمله بأن يعود الأميركيون إلى رشدهم بإلغاء الحظر عن إيران، لكي تحمل الأخيرة نظرة إيحابية تجاه المفاوضات المرتقبة وتحقيق النتائج المنشودة في هذا الخصوص.

كما دعا "وانغ يي" نظيره الإيراني لزيارة بكين وحضور اجتماع الجوار الأفغاني؛ معربًا عن أمله بأن يفضي هذا الاجتماع الذي سيعقد بنسخته الثالثة، إلى تشكيل حكومة شاملة ومستدامة في أفغانستان.

الاتفاق النووي الايرانيالخارجية الايرانية

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