06/11/2021

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس (15 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد في نابلس بالضفة الغربية أمس الجمعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس الجمعة، عن استشهاد الطفل دعدس بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الصهيوني في قرية دير الحطب، برصاصة في بطنه.

وتشير روايات شهود العيان، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، إلى أنّ أحد الجنود الصهاينة استهدف الطفل دعدس، وأطلق عليه الرصاص بشكل مباشر، فأصابه برصاصة اخترقت أحشاءه.

ونُقل إلى مستشفى "رفيديا"، وبعد محاولات حثيثة من الأطباء لإنقاذ حياته، خرج الأطباء ليعلنوا استشهاده متأثرًا بإصابته.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: "مصدومون من مقتل طفل آخر. "توفي" أمس الطفل محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل "غير متناسب" من قبل قوات (الاحتلال) "الإسرائيلية".

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: "يجب التحقيق في "وفاته" وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي"، بحسب تعبير البيان.

فلسطين المحتلةالاتحاد الاوروبي

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