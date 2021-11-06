فلسطين

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

06/11/2021

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس (15 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد في نابلس بالضفة الغربية أمس الجمعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس الجمعة، عن استشهاد الطفل دعدس بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الصهيوني في قرية دير الحطب، برصاصة في بطنه.

وتشير روايات شهود العيان، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، إلى أنّ أحد الجنود الصهاينة استهدف الطفل دعدس، وأطلق عليه الرصاص بشكل مباشر، فأصابه برصاصة اخترقت أحشاءه.

ونُقل إلى مستشفى "رفيديا"، وبعد محاولات حثيثة من الأطباء لإنقاذ حياته، خرج الأطباء ليعلنوا استشهاده متأثرًا بإصابته.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: "مصدومون من مقتل طفل آخر. "توفي" أمس الطفل محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل "غير متناسب" من قبل قوات (الاحتلال) "الإسرائيلية".

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: "يجب التحقيق في "وفاته" وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي"، بحسب تعبير البيان.

فلسطين المحتلةالاتحاد الاوروبي

إقرأ المزيد في: فلسطين

&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية

30/11/2021

 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية

30/11/2021

الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة

29/11/2021

الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

29/11/2021

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين

28/11/2021

رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين
الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له

28/11/2021

الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
أوروبا تواجه وضعًا وبائيًا "مقلقًا جدًا"
أوروبا تواجه وضعًا وبائيًا "مقلقًا جدًا"
الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها 6 عربية
الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها 6 عربية
أزمة الغواصات تؤجل مفاوضات تجارية بين الاتحاد الأوروبي واستراليا
أزمة الغواصات تؤجل مفاوضات تجارية بين الاتحاد الأوروبي واستراليا
الاتحاد الأوروبي يلغي كل اجراءاته بحق أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد
الاتحاد الأوروبي يلغي كل اجراءاته بحق أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد
العدو يُخطّط لتوسيع تطبيعه مع الدول العربية 
العدو يُخطّط لتوسيع تطبيعه مع الدول العربية 