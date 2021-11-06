06/11/2021

اليمن: مشايخ ووجهاء الجوبة في مأرب يؤكدون الوقوف إلى جانب الجيش واللجان

أكد مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب وقوفهم إلى جانب الجيش اليمني واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات حتى تحرير كامل مناطق المحافظة.

وباركوا في لقاء قبلي حاشد اليوم السبت بمديرية الجوبة، انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة التابعين لما يُسمّى "التحالف" وتحرير المديرية وغالبية مديريات المحافظة.

وعبّر مشايخ ووجهاء الجوبة عن "حسن تعامل الجيش واللجان الشعبية مع أبناء المناطق المحررة، وحفاظهم على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة ومبادرات العفو عن الأسرى والمغرر بهم من أبناء المديريات المحررة التي وجه بها قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي".

وأكدوا أهمية التصالح والتسامح وتوجيه الجهود والطاقات لمواجهة الخطر الحقيقي على الشعب اليمني، المتمثل في العدوان الأميركي السعودي الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

كما دعا مشايخ ووجهاء الجوبة "المغرر بهم في صفوف العدوان من أبناء المديرية العودة إلى صف الوطن وقراهم ومناطقهم واغتنام قرار العفو العام بدلاً من أن يكونوا مرتزقة لخدمة أجندة العدوان ضد إخوانهم وأبناء وطنهم". وأشادوا بجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وتشغيل المرافق والمشاريع الخدمية، مؤكدين أهمية تعاون الجميع مع الجهات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.

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