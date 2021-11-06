لبنان

عز الدين: سنعمل مع الحركات الفلسطينية على كسر الحصار الاقتصادي 

06/11/2021

عز الدين: سنعمل مع الحركات الفلسطينية على كسر الحصار الاقتصادي 

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن معاناة اللبنانيين ومعاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات واحدة، ونحن لا نميز بين لبناني وفلسطيني، قائلًا: "سنعمل بالتعاون مع الحركات الفلسطينية على كسر الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو علينا وما باخرة المازوت إلا بداية مسار ان شاء الله".

كلام عز الدين جاء خلال استقباله في مكتبه بمدينة صور وفدًا من حركة فتح برئاسة مسؤول العلاقات السياسية في منطقة صور العميد جلال أبو شهاب، بحضور معاون مسؤول العلاقات العامة في المنطقة السيد ابو وائل زلزلي. 

وقد رحب عز الدين بالوفد مؤكدًا أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجداننا وبالنسبة لنا موضوع القدس أرض الأنبياء والرسل لها خلفية عقائدية وموقفنا منها ليس سياسيا بل هو موقف مبدئي، ونحن سنكمل المشوار حتى التحرير التام ان شاء الله. 

وكانت مناسبة قدم فيها الوفد شرحًا وافيًا حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها اللاجئ في المخيمات من ضغوطات حتى من الاونروا التي تقلص مساعداتها بشكل ملفت. 

كما قدم الوفد الشكر للأخوة في قيادة حزب الله وللنائب على مساعدتهم في تقديم المازوت الإيراني للمخيمات.

حسن عز الدين

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