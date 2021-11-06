06/11/2021

الأهلي يحسم الدربي ويطيح بالزمالك

حقق الأهلي القاهري فوزا كبيرا على غريمه وجاره الزمالك بخمسة أهداف لثلاثة، وذلك في الدربي التقليدي الذي جمع الفريقين بستاد القاهرة وبحضور 2000 متفرج ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة متقدما بفارق الأهداف عن وصيفه بيراميدز، في حين تجمد رصيد الزمالك الذي تجرع خسارته الأولى عند ست نقاط في المركز الرابع.

المحرق بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي

توج نادي المحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه اثر فوزه على نساف الأوزباكي بثلاثية بيضاء في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب الشيخ علي بن محمد بالعاصمة المنامة.

وافتتح محمود المرضي التسجيل لأصحاب الأرض بعد دقيقتين على البداية، وأضاف البديل حسين جميل الهدف الثاني في الدقيقة 74، قبل أن يختتم فلافيو ثلاثية الفريق البحريني في الدقيقة 80 مهديا فريقه لقبه الثاني قاريا بعد الأول سنة 2008 بينما أحرز نساف لقبا وحيدا في المسابقة سنة 2004.

انتصار لساوثهامتون في الدوري الممتاز

تغلب ساوثهامتون على ضيفه استونفيلا بهدف في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

منح آدم ارمنسترونغ هدف الفوز لفريقه والنقاط الثلاث الغالية بعد ثلاث دقائق على البداية ليحقق أصحاب الأرض فوزهم الثالث هذا الموسم في الدوري.

خسارة لبلباو في الليغا

فاز قاديش على مضيفه اتلاتيكو بلباو بهدف في افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الاسباني لكرة القدم.

أحرز سانشيز هدف الزوار الوحيد الذين حققوا فوزهم الثاني هذا الموسم في المسابقة ورفعوا رصيدهم إلى ثماني نقاط.

لانس إلى وصافة الدوري الفرنسي

ارتقى لانس مؤقتا إلى المركز الثاني على لائحة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه تروا برباعية ضمن الجولة الثالثة عشرة.

روسيا وإيران إلى نهائي كأس القارات للكرة الشاطئية

تأهل المنتخب الروسي بطل كأس القارات لكرة القدم الشاطئية لثلاث نسخ إلى نهائي البطولة للمرة السابعة في تاريخه بتجاوزه نظيره البرتغالي بنتيجة 7 3، ليضرب موعدا مع المنتخب الإيراني بطل المسابقة في ثلاث مناسبات بعد فوز المنتخب الإيراني على نظيره السنيغالي 7 5.

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