الخليج

البحرينيون يؤكدون: الحرب على اليمن عبثية

06/11/2021

البحرينيون يؤكدون: الحرب على اليمن عبثية

خرج عشرات من البحرينيين بعد صلاة الجمعة في ‏تظاهرات حملت اسم "جمعة اليمن" تأكيدًا على موقفهم المندد بالعدوان وما أسموه الحرب العبثية على الشعب اليمني، والتزامًا بخيار المقاومة ضدّ العدوان السعودي الأمريكي.

وجدد البحرينيون موقفهم تجاه تطبيع نظام آل خليفة مع العدو الصهيوني ولا سيما اللقاء الأخير الذي جمع ولي العهد الخليفي سلمان بن حمد مع رئيس وزراء الكيان الغاصب في قمّة المناخ الأخيرة.

البحرينيون يؤكدون: الحرب على اليمن عبثية

البحرينيون يؤكدون: الحرب على اليمن عبثية

يُذكر أن البحرين تشهد عسكرة أمنيّة مضاعفة منذ بدء التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، ورفضًا شعبيًا غاضبًا كان آخره التظاهرة التي شهدت مواجهات بين الجماهير الغاضبة وقوات المرتزقة الذين تستجلبهم البحرين لحفظ أمنها، وقد نتج عنه اعتقال العديد من المتظاهرين.

 

البحريناليمنالعدوان الاميركي السعودي على اليمن

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