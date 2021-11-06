06/11/2021

كتّاب آل سعود يواصلون "إهانة" لبنان: المسؤولون اللبنانيون كـ"ورق التواليت"!

يواصل الاعلام السعودي هجمته على لبنان، واهاناته المتكررة اليومية لمسؤوليه وكرامته الوطنية. آخر فصول هذه التعديات كان ما كتبته صحيفة "عكاظ" صبيحة السبت 6 تشرين الثاني، حيث شبّهت المسؤولين اللبنانيين بـ"ورق التواليت":

"لا تلوح في الأفق أية بوادر لحل الأزمة التي صنعتها حكومة نجيب ميقاتي مع السعودية ودول الخليج، خصوصاً بعد التسريبات «الفضيحة» لوزير خارجيتها المدعو عبد الله بوحبيب، التي أسقطت «الأقنعة الزائفة»، وكشفت الحقد الدفين لأمثال هؤلاء السياسيين «السذج» الذين لا ينتمون لا إلى لبنان ولا إلى محيطه العربي، ولكنهم يُستخدمون كورق «التواليت»، إذ أدت تصرفاتهم الحمقاء إلى عزلة لبنان والقطيعة معه بفعل افتراءات وأكاذيب بدت ساذجة وغبية، بحسب ما وصفها سياسيون وناشطون لبنانيون".

الملاحظ أن هذه الأقلام السعودية لم تتجرأ في يوم من الأيام على التلفظ بمثل هذه الاهانات أو حتى مجرّد الانتقادات لعدو العرب الأول المتمثل بالكيان الاسرائيلي.

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