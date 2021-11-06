06/11/2021

فصائل المقاومة الفلسطينية: إصرار العدو على التنكيل بالأسرى سيُحدث زلزالًا بالمنطقة

تعليقًا على ما عرضته قناة الجزيرة في أحد برامجها من وقائع تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إن تمادي العدو وإصراره على التنكيل بالأسرى سيصعد الأوضاع ويحدث زلزالًا بالمنطقة، مؤكدًا أن شعبنا ومقاومته لن يسمحا بالتنكيل بالأسرى، ولو قاد ذلك لمواجهة مفتوحة.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن استمرار العدوان على أسرانا وتصعيد الهجمة عليهم هو صاعق تفجير حقيقي.

وشدد قاسم على أن المقاومة لا يمكن أن تترك الأسرى وحدهم يواجهون كل هذا التعذيب والإرهاب الصهيوني.

وأضاف "إن المقاومة دائمًا تراقب سلوك الاحتلال تجاه الأسرى، وتحركت أكثر من مرة لوقف العدوان عليهم، وهي حاضرة في كل يوم لتقوم بدورها".

ولفت الناطق باسم حماس الى أن ما كشفته "الجزيرة" يعبّر عن حجم الإرهاب والاجرام لدى الاحتلال ضد الأسرى في محاولة للتنكيل بهم، واطفاء الأمل بالحرية عندهم.

وأكد قاسم أن هذه الجرائم لن تفت من عضد الأسرى وحلمهم بحرية قريبة.

بدوره، أكد مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أن المقاومة أوصلت رسالتها لكل الأطراف قبل أيام أن التنكيل بالأسرى سيدفع المقاومة للقيام بدورها، وقال إن المقاومة تتابع عن كثب ما يجري داخل السجون وحاضرة في كل التفاصيل.

فلسطين المحتلة

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