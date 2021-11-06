06/11/2021

شركة صهيونية مستعدة لتزويد المغرب بالقبة الحديدية

كشفت صحيفة "Le Desk" المغربية، السبت، أن شركة "رفائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية مستعدة لتزويد المغرب بمنظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

وذكرت الصحيفة أن المغرب مهتم بالدرع الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية، التي تسمح باعتراض القذائف والصواريخ والطائرات دون طيار.

وأضافت أن النظام، الذي تم نشره على حدود الأراضي الفلسطينية في غزة، سيضمن دفاعا أفضل عن الجدار الرملي في إقليم الصحراء الغربية، وعن المناطق المدنية والعسكرية الحساسة.

والقبة الحديدية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة "رفائيل" لأنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف.

والأربعاء الماضي، اتهمت الجزائر المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف استهدف شاحنات بمنطقة الحدود بين ورقلة الجزائرية ونواكشوط الموريتانية.

وراسلت الجزائر، الخميس، الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بحادث مقتل جزائريين في إقليم الصحراء اتهمت المغرب بالوقوف وراءه.

ويأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه علاقة المغرب بالجزائر أزمة دبلوماسية حادة، عقب قرار الأخيرة في آب/أغسطس الماضي، قطع علاقتها مع الرباط، بسبب ما اعتبرته "توجهات عدائية" منها.

كذلك تشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

الكيان الصهيونيالجزائرالمغربالقبة الحديدية

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