منوعات

06/11/2021

"واتساب" بلا انترنت!

خلال الأشهر الماضية، كان تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يختبر خاصية تسمح للمستخدمين باستعمال حسابهم في التطبيق من جهاز ثان دون الحاجة إلى ربطه بالهاتف الذكي.

موقع "gsmarena التقني" ذكر أن واتسآب أدخل خاصية جديدة تسمح لمستخدمي "واتساب" بإرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت.

وقال الموقع إن هذه الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ لدى مستخدمي "واتساب"، شريطة أن يعمل التطبيق وفق آخر التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" أو "أندرويد".

وفي السابق، كان على المستخدم إبقاء الهاتف الأساسي الذي يحمل رقم الحساب في "واتساب" متصلًا بالإنترنت، حتى يتمكن من إجراء محادثات في التطبيق عبر الحواسب أو الأجهزة اللوحية.

ومن أجل تفعيل هذه الخاصية، على المستخدم أن يذهب إلى خيار (Linked Devices) ثم عليه اختيار الخاصية التي لا تزال تحمل صفة "الإصدار التجريبي" (Multi-Device Beta)، وبمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط الهاتف بجميع الأجهزة السابقة، وبعد ذلك، ستتمكن من استئناف الدردشة على هذه الأجهزة سواء أكان هاتف الذكي متصلا بالإنترنت أم لا.

وستستمر الأجهزة في إرسال الرسائل واستقبالها لمدة 14 يومًا بصورة متواصلة، بعد انقطاع الإنترنت عن هاتفك الذكي.

وهذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يفقدون هاتفهم الذكي، ويحتاجون في الوقت ذاته إلى التواصل عبر "واتساب" أو إذا نفدت بطارية الهاتف.

وبالنسبة إلى مستخدمي أجهزة "أي أو أس"، ستكون هناك قيود، إذ لا يمكنهم حذف الرسائل والمحادثات من الجهاز الثاني.
 

واتساب

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