05/11/2021

إسنادًا للأسرى المضربين.. مسيرة وإرباك ليلي في الخليل

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، عقب مسيرة داعمة للأسرى المضربين عن الطعام بسجون الإحتلال.

وجابت المسيرة بدعوة من حركة "حماس" والقوى الوطنية في الخليل، عددًا من شوارع المدينة دعمًا للأسرى المضربين وفي مقدمتهم مقداد القواسمي الذي يعاني من ظروف صحية خطيرة.

وتوجّهت المسيرة نحو المدخل الشمالي للخليل، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط صوب المشاركين.

ونظّم المشاركون في المسيرة فعاليات إرباك ليلي أحرقوا خلالها الإطارات المطاطية وألقوا الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال.

وكانت قد أقيمت ظهر اليوم على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل صلاة الجمعة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ضمن فعاليات "جمعة أصحاب الهمم" إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، فيما شارك الآلاف من أهالي المدينة فجر اليوم الجمعة بصلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي.

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال؛ والأسرى هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (115) يوماً، مقداد القواسمي المضرب منذ (108 يومًا، علاء الأعرج مضرب منذ (90) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (81) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (46) يوماً، ولؤي الأشقر مضرب منذ (28) يومًا.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية فعاليات إرباك ليلي خلال الأيام الماضية، أبرزها جبل صبيح بنابلس وجبل العالم في نعلين والمدخل الشمال لمدينة البيرة برام الله، ومدخل مخيم الفوار والمدخل الشمالي لمدينة دورا جنوبي الخليل.

فلسطين المحتلةحركة المقاومة الإسلامية ـ حماسالأسرى والمعتقلون

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