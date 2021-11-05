فلسطين

إسنادًا للأسرى المضربين.. مسيرة وإرباك ليلي في الخليل

05/11/2021

إسنادًا للأسرى المضربين.. مسيرة وإرباك ليلي في الخليل

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، عقب مسيرة داعمة للأسرى المضربين عن الطعام بسجون الإحتلال.

وجابت المسيرة بدعوة من حركة "حماس" والقوى الوطنية في الخليل، عددًا من شوارع المدينة دعمًا للأسرى المضربين وفي مقدمتهم مقداد القواسمي الذي يعاني من ظروف صحية خطيرة.

وتوجّهت المسيرة نحو المدخل الشمالي للخليل، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط صوب المشاركين.

ونظّم المشاركون في المسيرة فعاليات إرباك ليلي أحرقوا خلالها الإطارات المطاطية وألقوا الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال.

وكانت قد أقيمت ظهر اليوم على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل صلاة الجمعة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ضمن فعاليات "جمعة أصحاب الهمم" إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، فيما شارك الآلاف من أهالي المدينة فجر اليوم الجمعة بصلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي.

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال؛ والأسرى هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (115) يوماً، مقداد القواسمي المضرب منذ (108  يومًا، علاء الأعرج مضرب منذ (90) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (81) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (46) يوماً، ولؤي الأشقر مضرب منذ (28) يومًا.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية فعاليات إرباك ليلي خلال الأيام الماضية، أبرزها جبل صبيح بنابلس وجبل العالم في نعلين والمدخل الشمال لمدينة البيرة برام الله، ومدخل مخيم الفوار والمدخل الشمالي لمدينة دورا جنوبي الخليل.

فلسطين المحتلةحركة المقاومة الإسلامية ـ حماسالأسرى والمعتقلون

إقرأ المزيد في: فلسطين

&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية

30/11/2021

 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية

30/11/2021

الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة

29/11/2021

الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

29/11/2021

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين

28/11/2021

رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين
الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له

28/11/2021

الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
هنية: ما قبل &quot;سيف القدس&quot; ليس كما بعدها
هنية: ما قبل "سيف القدس" ليس كما بعدها
&quot;حماس&quot; تواجه التصنيف البريطاني الأخير
"حماس" تواجه التصنيف البريطاني الأخير
&quot;حماس&quot;: قرار البناء الاستيطاني الجديد في مطار &quot;قلنديا&quot; يمثل أخطر تغوّل على الأرض المقدسة منذ عقود
"حماس": قرار البناء الاستيطاني الجديد في مطار "قلنديا" يمثل أخطر تغوّل على الأرض المقدسة منذ عقود
اعتراف اسرائيلي بتفوّق &quot;حماس&quot;: نتسابق وإيّاها للتعلّم
اعتراف اسرائيلي بتفوّق "حماس": نتسابق وإيّاها للتعلّم
&quot;حماس&quot; و&quot;الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين&quot;: لن نستكين حتى نسترد حقوقنا
"حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": لن نستكين حتى نسترد حقوقنا
أسيران فلسطينيان يواصلان خوض معركة الأمعاء الخاوية
أسيران فلسطينيان يواصلان خوض معركة الأمعاء الخاوية
الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس ينتزع حريّته من الاحتلال بعد إضراب 131 يومًا
الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس ينتزع حريّته من الاحتلال بعد إضراب 131 يومًا
الأسير نائل البرغوثي.. 42 عامًا في الأسر والاحتلال يعجز عن كسر إرادته
الأسير نائل البرغوثي.. 42 عامًا في الأسر والاحتلال يعجز عن كسر إرادته
الأسير يعقوب قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات "النحشون"
الأسير يعقوب قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات "النحشون"