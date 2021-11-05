رياضة

تشافي ينتقل من السد لتدريب برشلونة

05/11/2021

تشافي ينتقل من السد لتدريب برشلونة

وافق نادي السّد القطري على السماح برحيل مدرّبه الإسباني تشافي هرنانديز لتدريب برشلونة الإسباني بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عنه في عقده.

وقال الرئيس التنفيذي للسد تركي العلي: "أبلغَنا تشافي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى برشلونة خلال هذه الفترة، وذلك بسبب هذه المرحلة الحرجة التي يمرُّ بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقرّرنا عدم الوقوف في طريقه".

وأضاف في بيان: "وافقت إدارة السد على انتقال تشابي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. واتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل. تشافي جزء هام من تاريخ السد ونتمنى له النجاح".

وتسعى إدارة البلوغرانا لتعيين النجم الإسباني خلفًا للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان الذي تولى المهمة بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل من منصبه مؤخراً بسبب سوء النتائج.

وكان قد انضم تشافي للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عاما حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة ثم تولى تدريب النادي القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.
 

اسبانياقطركرة القدم

إقرأ المزيد في: رياضة

ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة

30/11/2021

ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي

29/11/2021

منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو

29/11/2021

ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو
فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا

28/11/2021

فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا
منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا

27/11/2021

منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

27/11/2021

صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا: ثوران بركان "لابالما" مستمرّ وحممه وصلت الى البحر
إسبانيا: ثوران بركان "لابالما" مستمرّ وحممه وصلت الى البحر
الجزائر تتجه للإستغناء عن نقل الغاز إلى اسبانيا عبر الأراضي المغربية
الجزائر تتجه للإستغناء عن نقل الغاز إلى اسبانيا عبر الأراضي المغربية
انتصار لاشبيليا وتعادل لاوساسونا في الدوري الاسباني
انتصار لاشبيليا وتعادل لاوساسونا في الدوري الاسباني
البرتغال وألمانيا ترافقان فرنسا إلى ثُمن نهائي اليورو وإسبانيا تلتحق بالسويد
البرتغال وألمانيا ترافقان فرنسا إلى ثُمن نهائي اليورو وإسبانيا تلتحق بالسويد
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
عون: سأبقى إنْ اراد النوّاب.. ومبادرة مرتقبة لبرّي
عون: سأبقى إنْ اراد النوّاب.. ومبادرة مرتقبة لبرّي
الرئيس عون: سلامة مسوؤل عن المال المفقود
الرئيس عون: سلامة مسوؤل عن المال المفقود
من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟
من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟
رئيس وزراء قطر الأسبق يتهم العدو الصهيوني ودولة عربية بأحداث بالسودان
رئيس وزراء قطر الأسبق يتهم العدو الصهيوني ودولة عربية بأحداث بالسودان
ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة
ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة
ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو
ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو
فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا
فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا
منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر
صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر