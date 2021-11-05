05/11/2021

تشافي ينتقل من السد لتدريب برشلونة

وافق نادي السّد القطري على السماح برحيل مدرّبه الإسباني تشافي هرنانديز لتدريب برشلونة الإسباني بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عنه في عقده.

وقال الرئيس التنفيذي للسد تركي العلي: "أبلغَنا تشافي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى برشلونة خلال هذه الفترة، وذلك بسبب هذه المرحلة الحرجة التي يمرُّ بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقرّرنا عدم الوقوف في طريقه".

وأضاف في بيان: "وافقت إدارة السد على انتقال تشابي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. واتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل. تشافي جزء هام من تاريخ السد ونتمنى له النجاح".

وتسعى إدارة البلوغرانا لتعيين النجم الإسباني خلفًا للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان الذي تولى المهمة بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل من منصبه مؤخراً بسبب سوء النتائج.

وكان قد انضم تشافي للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عاما حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة ثم تولى تدريب النادي القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.



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