05/11/2021

عملية حرس الثورة في البحر.. أصداء ومواقف

لا زالت أصداء العملية الإيرانية التي نفّذها حرس الثورة الاسلامية تصديًا للقرصنة الأميركية تتردد في الجمهورية الاسلامية حاملةً رسائل جديدة للشعب والولايات المتحدة وللعالم على حدٍ سواء.

وفي هذا السياق، اعتبر إمام جمعة طهران المؤقت السيد أحمد خاتمي في خطبة الجمعة اليوم أن العملية تعدّ إذلالًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه العملية هي إثباتٌ جديد على أن أمريكا وقواتها يعيشون في بيت العنكبوت.

وبمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال نائب القائد العام لحرس الثورة العميد علي فدوي إن الأميركيين اعترفوا بهزيمتهم في الساحة، وإن الإيرانيين رأوهم يركعون على الركبة مرارًا، لافتًا إلى أن الإعلان عن هذه العملية على أعتاب ذكرى إسقاط وكر التجسس في طهران يعطي المناسبة مظهرًا أكبر إذ إن أمريكا تعتبر نفسها قوة كبرى وإن القوة العسكرية الاميركية تتجلى في القوة البحرية.

وفي إحياء أربعينية الفتى الشهيد علي لندي في مدينة ايذة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محسن رضائي إن أميركا كانت تعتزم سرقة ناقلة نفطنا إلا أن ابناءنا في حرس الثورة تصدّوا لهذا الأمر بيقظة وتمكنوا من إحباط هذا المخطط في الوقت المناسب، مشددًا على أن ما حدث يثبت أن عهد "اضرب واهرب" قد ولى.



الجمهورية الاسلامية في إيران

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