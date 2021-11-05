العالم

إيران: هذا ما نملكه من اليورانيوم المخصب

05/11/2021

إيران: هذا ما نملكه من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أن الجمهورية الاسلامية تمتلك إلى الآن 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% منذ بدء تطوير التخصيب بهذه النسبة، والذي ليس في استطاعة أي دولة إنتاجه، سوى المالكة للسلاح النووي.

واعتبر كمالوندي أن الجمهورية الاسلامية اليوم في الطليعة على أكثر من صعيد كتقنيات النانو والنووي، لافتًا إلى أن بعض إنجازات الجمهورية الاسلامية على الصعيد النووي لا وجود لها في دول اخرى. 

وأشار كمالوندي إلى أن قرار مجلس الشورى الاسلامي المتعلق بمشروع المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر وصون المصالح الوطنية رفع من مخزون البلاد من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20% الذي حدده الاتفاق النووي بـ 120 كغ فقط، إلا أنه وبعد القرار بات المخزون حاليًا 210 كغ.

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الجمهورية الاسلامية في إيران

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