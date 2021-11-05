الخليج

05/11/2021

"الأف بي أي" تكشف مجددًا عن تورّط سعودي في أحداث 11 أيلول

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي أي" مئات الوثائق التي رُفعت عنها السرية مؤخرًا حول التحقيق بعلاقات محتملة للنظام السعودي بأحداث 11 أيلول 2001.

ونُشرت الوثائق المكونة من أكثر من 700 صفحة بأمر تنفيذي مباشر من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتتحدث الوثائق عن تقسيم للأدوار كان تنظيم القاعدة قد اعتمده في التخطيط وإدارة الهجوم بشكل سري كي لا يُسرب، مضيفةً أن منفذي الهجوم لم يعرفوا طبيعة مهمتهم إلّا قبل وقت قصير من الهجوم. 

وكشفت بعض الوثائق عن علاقةٍ بين "نواف الحازمي" و"خالد المحدار" أول خاطفَين وصلا إلى الولايات المتحدة وأشخاص على صلة بوزارة الشؤون الاسلامية في المملكة، التي تسعى للترويج الاسلامي في أنحاء العالم. 

وتشير إحدى الوثائق إلى أن مكتب التحقيقات حقّق في ما إذا كان عناصر من "القاعدة" تسلّلوا إلى الوزارة دون علم الحكومة السعودية، أو إن كان هناك تعاون بين عناصر من التنظيم وبعض العناصر المتطرفة داخل الوزارة.

وواجه بايدن ضغوطًا في الفترة الأخيرة من عائلات الضحايا، الذين طالما سعوا للحصول على السجلات أثناء دعوى قضائية في نيويورك يزعمون فيها أن كبار المسؤولين السعوديين كانوا متواطئين في الهجمات.

السعوديةهجمات 11 ايلول

إقرأ المزيد في: الخليج

الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!

30/11/2021

الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج

29/11/2021

السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية

27/11/2021

عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
لقاء إيراني كويتي: اتفاق على تطوير علاقات شاملة

26/11/2021

لقاء إيراني كويتي: اتفاق على تطوير علاقات شاملة
&quot;الوفاق&quot; البحرينية: تحالفات النظام الأمنية تضعه في صراع ليس قادرًا عليه

25/11/2021

"الوفاق" البحرينية: تحالفات النظام الأمنية تضعه في صراع ليس قادرًا عليه
البحرين: عبد الجليل السنكيس مستمرّ في معركته ومزيد من التضامن معه

23/11/2021

البحرين: عبد الجليل السنكيس مستمرّ في معركته ومزيد من التضامن معه
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
&quot;الدور المشبوه&quot;.. شبكات &quot;مظلمة&quot; تديرها أميركا بذريعة &quot;نشر الديمقراطية&quot;
"الدور المشبوه".. شبكات "مظلمة" تديرها أميركا بذريعة "نشر الديمقراطية"
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
أدلة جديدة على ضلوع السعودية في هجمات الحادي عشر من أيلول
أدلة جديدة على ضلوع السعودية في هجمات الحادي عشر من أيلول
أولى وثائق الـFBI حول تحقيقاته بأحداث 11 أيلول.. الاشتباه بتورط السعودية
أولى وثائق الـFBI حول تحقيقاته بأحداث 11 أيلول.. الاشتباه بتورط السعودية