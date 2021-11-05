05/11/2021

كويكب كاد يصطدم بالأرض!

رصد العلماء الأسبوع الماضي، اقتراب كويكب صغير من كوكب الأرض بشكل كبير وكان على وشك الاصطدام بها قبل أن يتخفّى بالشمس.

واللافت في الحدث الذي اعتُبر مثيرًا أن العلماء لم يرصدوا الكويكب، إلّا قبل ساعات من اقترابه من الأرض فقط.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة "livescience" العلمية، لم يكن العلماء على علم بوجود الكويكب الذي أُطلق عليه لقب (Asteroid 2021 UA1)، لأنه اقترب بشكل جانبي من الأرض قادمًا من جهة الشمس حيث حجبت الأشعة إمكانية رصده، وبقي متخفيًا ولم يرصد سوى قبل 4 ساعات من لحظة عبوره من أقرب نقطة من كوكب الأرض.

ووفقًا لبعض المصادر، كان حجم الكوكب صغيرا نسبيًا، بقطر 6.6 قدم فقط (اي حوالي مترين)، وكان أصغر من أن يشكل تهديدًا للأرض، حيث كان سيحترق معظمه قبل ارتطامه بها، لكن الكويكب فتح باب المخاوف على مصراعيه بسبب عدم رصده قبل اقترابه.



الكرة الارضية

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