منوعات

كويكب كاد يصطدم بالأرض!

05/11/2021

كويكب كاد يصطدم بالأرض!

رصد العلماء الأسبوع الماضي، اقتراب كويكب صغير من كوكب الأرض بشكل كبير وكان على وشك الاصطدام بها قبل أن يتخفّى بالشمس.

واللافت في الحدث الذي اعتُبر مثيرًا أن العلماء لم يرصدوا الكويكب، إلّا قبل ساعات من اقترابه من الأرض فقط.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة "livescience" العلمية، لم يكن العلماء على علم بوجود الكويكب الذي أُطلق عليه لقب (Asteroid 2021 UA1)، لأنه اقترب بشكل جانبي من الأرض قادمًا من جهة الشمس حيث حجبت الأشعة إمكانية رصده، وبقي متخفيًا ولم يرصد سوى قبل 4 ساعات من لحظة عبوره من أقرب نقطة من كوكب الأرض.

ووفقًا لبعض المصادر، كان حجم الكوكب صغيرا نسبيًا، بقطر 6.6 قدم فقط (اي حوالي مترين)، وكان أصغر من أن يشكل تهديدًا للأرض، حيث كان سيحترق معظمه قبل ارتطامه بها، لكن الكويكب فتح باب المخاوف على مصراعيه بسبب عدم رصده قبل اقترابه.
 

الكرة الارضية

إقرأ المزيد في: منوعات

لقاح &quot;باستوكوفوك&quot; الإيراني صالح لجميع الفئات العمرية

27/11/2021

لقاح "باستوكوفوك" الإيراني صالح لجميع الفئات العمرية
في أول مهمة من نوعها..&quot;ناسا&quot; تطلق مركبةً لحَرف مسار كويكب&nbsp;

24/11/2021

في أول مهمة من نوعها.."ناسا" تطلق مركبةً لحَرف مسار كويكب 
غوغل يحتفي بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال اللبناني

22/11/2021

غوغل يحتفي بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال اللبناني
الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء

20/11/2021

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء
الأرض شهدت أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15

19/11/2021

الأرض شهدت أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
مشروب "منزلي" يقلل من خطر السكتة الدماغية!

18/11/2021

مشروب "منزلي" يقلل من خطر السكتة الدماغية!
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
أحدث صور الأرض بهواتف روّاد الفضاء الصينيين الذكية 
أحدث صور الأرض بهواتف روّاد الفضاء الصينيين الذكية 
كوكب الأرض يزداد ظلمة
كوكب الأرض يزداد ظلمة
مؤشرات خطيرة على المناخ تهدد البشرية
مؤشرات خطيرة على المناخ تهدد البشرية
دوران الأرض يتباطأ.. ماذا يعني ذلك؟
دوران الأرض يتباطأ.. ماذا يعني ذلك؟
ماذا تعرف عن الحركة المستمرة للصفائح التكتونية للأرض؟
ماذا تعرف عن الحركة المستمرة للصفائح التكتونية للأرض؟