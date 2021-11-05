رياضة

الرمثا بطلًا للدوري الأردني

05/11/2021

الرمثا بطلًا للدوري الأردني

توج الرمثا بطلا للدروي الأردني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 40 عاما بعد تعادله مع الجزيرة بهدف لهدف وذلك في اللقاء الذي جرى على ملعب عمان الدولي ضمن الجولة الأخيرة.

ورفع الرمثا الذي حسم لقب الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات الوصيف رصيده إلى 47 نقطة.

واكتسح الوحدات العقبة بخماسية أحرز منها الدولي سوني سعد هدفا.

ليون إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

بلغ ليون الفرنسي ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على سبارتا براك التشيكي بثلاثية بفضل ثنائية الدولي الجزائري اسلامي سليماني ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى.

ورفع سادس الدوري الفرنسي رصيده إلى 12 نقطة، بينما تعادل رانجرز الاسكوتلندي مع برندبي بهدفين لكل منهما.

إصابات جديدة في برشلونة

يتواصل مسلسل الاصابات الذي يضرب نادي برشلونة، وآخر المنضمين إلى لائحة المصابين الفرنسي عثمان دمبلي والمدافع الأمريكي ديست.

وأعلن النادي الكاتالوني عن إصابة عثمان دمبلي بتشنج عضلي دون تحديد مدة غيابه المرتبطة بسرعة التعافي.

وكان دمبلي قد عاد من الإصابة بعد غياب طويل خلال مباراة الفريق الفائز بها على دينامو كياف بهدف في دوري الأبطال ودخلها بديلا قبل 25 دقيقة ليعود الدولي الفرنسي ويغيب مجددا عن القلعة الكاتالونية.

ويعاني المدافع الأمريكي من إصابة بأسفل الظهر دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

فوز لروسيا في كأس القارات الشاطئية

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الإيراني بأربعة أهداف لثلاثة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، لتتربع روسيا على رأس المجموعة بثلاثة انتصارات.

وسيواجه المنتخب الروسي في نصف النهائي نظيره البرتغالي وصيف المجموعة الأولى.

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