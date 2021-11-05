05/11/2021

النجمة يواجه الحكمة وشباب الساحل يلتقي البرج

تنطلق عند الواحدة ظهر السبت مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري اللبناني لكرة القدم بعد توقف لأسابيع جراء مشاركة منتخب تحت 23 عامًا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة آسيا دون 23 عامًا في اوزباكستان، فيواجه النجمة الطامح لمواصلة صحوته الحكمة على ملعب جونيا البلدي في مباراة لن تكون سهلة على النبيذي الذي سيعول على هدافه محمود سبليني وكوكبة من اللاعبين المميزين للخروج بالنقاط الثلاث.

في حين يمني الحكمة النفس بالحصول على نقطة واحدة من المباراة الصعبة.

ويحل الأنصار حامل اللقب العازم على تحقيق فوز جديد ضيفا على التضامن صور عند الثانية والربع على ملعب صور البلدي في مباراة صعبة للأخضر أمام الفريق الجنوبي المنتشي بفوزه الأخير برباعية والذي استعاد هدافه عدنان ملحم المستعيد لحسه التهديفي.

ويواجه العهد شريك شباب الساحل في الصدارة سبورتينج على ملعب برج حمود البلدي في مباراة لن تكون سهلة على الأصفر في ظل نجاح سبورتينج في عرقلة الأنصار وخطفه التعادل أمامه.

ويستضيف طرابلس الأخاء على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويواجه شباب البرج الصفاء على ملعب العهد.

وعند الخامسة إلا ربعا يلتقي شباب الساحل المتصدر البرج في قمة نارية على ملعب جونيه البلدي.

وسيسعى الساحل بقيادة هدافه فضل عنتر والمدرب المحنك محمود حمود لمواصلة مسلسل انتصاراته والاحتفاظ بالصدارة فيما يطمح البرج لمواصلة نتائجه الجيدة لتعويض تعادله في المرحلة الماضية أمام النجمة والحاق الهزيمة بالساحل وتكريس نفسه زعيما في منطقة ساحل المتن الجنوبي.

كذلك، عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس والمدير العام للوزارة زيد خيامي وجرى الاتفاق على العمل لتعديل مرسوم هيكلية الوزارة من أجل مواكبة تطورات المرحلة المقبلة.

وتمنى أبي رميا على الاتحاد اللبناني السعي لدى الاتحادين الدولي والآسيوي للعودة عن قرارهما منع حضور الجمهور لمبارتي إيران والامارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

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