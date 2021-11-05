خاص العهد

العدوان السعودي على لبنان.. رأس حربة وأتباع

05/11/2021

العدوان السعودي على لبنان.. رأس حربة وأتباع

راشيل كيروز

اتجهت غالبية دول الخليج كما العادة لمساندة السعودية بقرارها مقاطعة لبنان كالبحرين والكويت والامارات. وقد أصدرت هذه الدول بيانات كررت الرواية السعودية للأزمة المفتعلة نسخًا من دول تعديل.

يستذكر الباحث والصحافي علي مراد في حديث لموقع "العهد" الإخباري هذا النوع من التبعية للسعودية، فعام 2016 مثلًا عندما هاجم الشباب الايراني مبنى السفارة السعودية في طهران، أجبرت السعودية الدول العربية على أن تدين ما حدث وتسحب سفراءها من طهران. الجدير ذكره أنّ لبنان أصدر بيانًا "تأسف" فيه لما حدث، مع ذلك، لم تعتبره السعودية جيّدًا بما فيه الكفاية وقررت خفض التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وأجبرت الدول الخليجية على أن تتبعها.

دول الخليج خائفة من السعودية.. وقطر قررت أن تتميز

سابقًا، تميزت دولة الكويت بشكل طفيف بمواقفها عن باقي دول الخليج، وهو ما دفع البعض الى استغراب موقفها الأخير المتماهي مع السعودية بعد سحب سفيرها من لبنان. في هذا الصدد، يشير مراد الى أنّ "القيادة الجديدة في الكويت تختلف مقاربتها للعلاقة السعودية عن مقاربة الأمير السابق، فالأمير نواف الأحمد يعتبر أنه بحاجة لمسايرة السعودية لضبط الأوضاع الداخلية وكف شرّها، من هنا، تختار الكويت أن تتجنب اثارة غضب السعودية".

أمّا بالنسبة الى الإمارات، فيلفت مراد الى أنّها بعد أزمتها مع السعودية، لن تتمكن من نيل حيّز من التمايز بقراراتها عنها وهذا إن حصل سيكون محفزًّا لتدهور العلاقات بين البلدين، فلو استطاعت السعودية احتلال كل دول الخليج لفعلت وهذه هي الحقيقة. في الوقت نفسه، يستبعد مراد أن "تساير" سائر دول الخليج السعودية من ناحية ايقاف الصادرات الزراعية والتحويلات المالية.

تتمايز قطر عن باقي دول الخليج، فبحسب مراد لدى قطر فرصة اليوم لتأكيد تمايزها عن الهيمنة السعودية، والوساطة التي تقوم بها الآن تأتى بضوء أخضر أميركي، فأميركا تهتم بتخفيف الضغط عن لبنان بما يبعد شبح استقالة الحكومة.

طرد لبنان من "الجامعة العربية" أمرٌ مستحيل

بعدما سارعت دول الخليج الى سحب سفرائها وقطع علاقاتها مع لبنان لإرضاء السعودية، هل سنرى طرد لبنان من الجامعة العربية لإرضاء السعودية أيضًا؟

يلفت مراد الى أنّ هذا أمرٌ مستحيل لأن قرارات كتلك يجب أن تكون بالإجماع وبالغالبية. وهنالك دول عديدة سترفض هذا الأمر كمصر وتونس والعراق والجزائر.

بعدما فشلت السعودية بخلق الفتنة في الداخل اللبناني عبر أدواتها وجرّ حزب الله لاستعمال سلاحه بالداخل، تتجه الآن لخوض معركة مقاطعة لبنان متذرعة برأي وزير الاعلام، دون أن تتمكن لاحقًا من اخفاء حقيقة الأزمة وأنها تسعى لـ "كف" يد حزب الله عن المشهد السياسي اللبناني وموقف الوزير جورج قرداحي كان فتيلًا لا أكثر.

لبنانالبحرينالسعوديةالإمارات العربية المتحدة

إقرأ المزيد في: خاص العهد

&quot;الليرة مستقرة&quot; الوهم الذي جلب الويلات للنظام النقدي&nbsp;

30/11/2021

"الليرة مستقرة" الوهم الذي جلب الويلات للنظام النقدي 
عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها

29/11/2021

عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا

29/11/2021

حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
&quot;أجنحة الشام&quot; تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات

29/11/2021

"أجنحة الشام" تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام

27/11/2021

مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام
حملات التلقيح تتكثّف وإصابات &quot;كورونا&quot; ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ&quot;العهد&quot;؟

26/11/2021

حملات التلقيح تتكثّف وإصابات "كورونا" ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ"العهد"؟

التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
&quot;الوفاق&quot; البحرينية: تحالفات النظام الأمنية تضعه في صراع ليس قادرًا عليه
"الوفاق" البحرينية: تحالفات النظام الأمنية تضعه في صراع ليس قادرًا عليه
محكمة العدل الدولية تدين البحرين ماليًا لصالح إيران
محكمة العدل الدولية تدين البحرين ماليًا لصالح إيران
البحرين: عبد الجليل السنكيس مستمرّ في معركته ومزيد من التضامن معه
البحرين: عبد الجليل السنكيس مستمرّ في معركته ومزيد من التضامن معه
المظلومية المستمرة في البحرين: أطفال معتقلون ومحرومون من رؤية أمهاتهم&nbsp;
المظلومية المستمرة في البحرين: أطفال معتقلون ومحرومون من رؤية أمهاتهم 
المعتقلون الصغار لا يسلمون من قساوة آل خليفة
المعتقلون الصغار لا يسلمون من قساوة آل خليفة
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
&quot;الدور المشبوه&quot;.. شبكات &quot;مظلمة&quot; تديرها أميركا بذريعة &quot;نشر الديمقراطية&quot;
"الدور المشبوه".. شبكات "مظلمة" تديرها أميركا بذريعة "نشر الديمقراطية"
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!
الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!
&quot;أجنحة الشام&quot; تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
"أجنحة الشام" تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟
من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟
اتفاق الكهرباء بين الأردن والعدو والإمارات.. هكذا تدخّلت السعودية
اتفاق الكهرباء بين الأردن والعدو والإمارات.. هكذا تدخّلت السعودية