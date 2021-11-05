فلسطين

نصرةً للأسرى.. آلاف الفلسطينيين يؤدون الفجر بالأقصى والإبراهيمي 

05/11/2021

نصرةً للأسرى.. آلاف الفلسطينيين يؤدون الفجر بالأقصى والإبراهيمي 

أدى آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، نصرةً وتضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وتوافد المصلون مبكرًا إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وسط ترديد شعارات نصرةً للأسرى الذين يواصلون منذ أيام طويلة معركتهم في الاضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وتمكّن المصلون من الوصول للمسجدين رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ومحاولات التضييق على وصولهم إليها.

نصرةً للأسرى.. آلاف الفلسطينيين يؤدون الفجر بالأقصى والإبراهيمي 

وفي مدينة نابلس شارك المئات من أهالي المدينة في فعاليات الفجر العظيم بمسجد النصر وسط البلدة القديمة.

وحثّ الشيخ الداعية جعفر هاشم أبناء المدينة كافة والشباب بشكل خاص على المشاركة في فعاليات الفجر العظيم، والتي تأتي هذه المرة إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الذين يخاطرون بحياتهم من أجل كرامة الشعب الفلسطيني.

فلسطين المحتلةالمسجد الأقصى

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