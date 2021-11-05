05/11/2021

866 نشاطًا لحزب الله في شهر لمكافحة "كورونا" في صيدا والجوار

عرضت منطقة صيدا في حزب الله واقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر تشرين الأول 2021.

وقدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج.

ونشطت الفرق المذكورة في ملف التوعية للحث على التسجيل على منصة التلقيح والتشجيع على الاستفادة من اللقاح، إضافة الى نشاطها التوعوي للوقاية من مخاطر الفيروس المتحور دلتا.

وشملت الأنشطة جغرافيًا أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددًا كبيرًا من أحياء مدينة صيدا، وتوزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، بنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا، وشملت الانشطة التقديمات التالية: استشارة طبيب عدد 91، تواصل مع حالة كورونا عدد 403، حملة تعقيم عدد 13، معاينة طبية عدد 210، اجتماع فريق الاستجابة السريعة عدد 2، اجتماع فريق الرقابة والتوعية عدد 1، اجتماع لجنة الطوارئ الصحية عدد 1، تأمين فحص كورونا عدد 39، دفن حالة كورونا عدد 2، ملء استمارة حالة كورونا عدد 50، تأمين استشفاء كورونا عدد 21، تأمين ادوية كورونا عدد 26، نقل حالة كورونا عدد 4، حملة فحص كورونا عدد 3، ليبلغ العدد الكلي للأنشطة 866 نشاطًا استفاد منها 1677 شخصًا بين مريض ومخالط وأفراد عاديين.

بدوره، توجه مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر بالشكر الكبير لأعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار. ودعا تلك اللجان إلى المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر القادمة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من خلال التحصين باللقاح وخلق مجتمع منيع من هذا الوباء القاتل.





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