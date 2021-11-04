لبنان

الشيخ الخطيب أمام عوائل شهداء مجزرة الطيونة: لن نرضى الا بإعطائكم وإعطاء الحق لأهالي شهداء المرفأ

04/11/2021

الشيخ الخطيب أمام عوائل شهداء مجزرة الطيونة: لن نرضى الا بإعطائكم وإعطاء الحق لأهالي شهداء المرفأ

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم الخميس في مقرّ المجلس، عوائل شهداء مجزرة الطيونة، في حضور عضو الهيئة الشرعية في المجلس المفتي الشيخ حسن عبد الله ومسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله ونائب المسؤول التنظيمي لاقليم بيروت في حركة "أمل" مجتبى مرتضى، وشكر عوائل الشهداء الشيخ الخطيب على مواساته وتعازيه واحتضان المجلس لقضيتهم ووقوفه إلى جانبهم.
 
ورحّب الخطيب بالحضور في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مجددًا التعازي بالشهداء الذين استشهدوا في مجزرة الطيونة، وقال: "سنكون معكم في هذه المصيبة التي أصابتكم، وفي هذا العدوان الذي تعرّضتم له وتعرّض له أبناؤكم، هم ذهبوا في هذا الطريق من أجل العدالة ومن أجل تصحيح العدالة، العدالة المفقودة في قضية انفجار المرفأ، وحينما أُريد من القضاء أن يكون سيفًا مسلّطًا، لم تتبع فيه الأصول القضائية وتبيّن الاستنسابية في توجيه التهم وفي الاستدعاء وفي الادعاء، ذهب أبناؤكم من أجل الاحتجاج بالكلمة وبالموقف، هم ذهبوا سلميين في مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي لتصحيح الموقف، فجوبهوا بكمين، وأُريد استكمال طريق العدوان في القضاء، استكمال هذا الطريق في محاولة لجرّ البلاد وجرّنا إلى فتنة داخلية وبالتالي تضييع البلد وليس فقط تضييع العدالة".
 
وأردف: "نحن مع القضاء لتحقيق العدالة والكشف عن الفاعلين الحقيقيين، وتحميل المسؤولية للمرتكبين الحقيقيين، ووفق الأصول الدستورية ووفق القانون، لا ندري لما مرة يقولون أنهم يريدون الدولة ويريدون القضاء، وحينما يكون هذا القضاء طالباً لأحد منهم ومستدعياً لأحد منهم يهجمون على هذا القضاء ويصبح هذا القضاء مسيّساً ويصبح هذا القضاء غير عادل ويتمنعون عن الذهاب الى المحكمة وإلى المحقق".

وتابع "هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا، استشهدوا في طريق العدالة من أجل وحدة لبنان، من أجل الكشف عن الفاعلين الحقيقيين وتحميلهم المسؤولية ومن أجل أهالي شهداء المرفأ، هم شهداء الكشف عن حقيقة الانفجار وعن المسؤولين والمرتكبين الحقيقيين".
 
وخاطب عوائل الشهداء بالقول: "سنلاحق هذا الموضوع ولن نرضى إلاّ بكشف الحقيقة، ولن نرضى إلاّ بكشف الفاعلين، ولن نرضى إلاّ بإعطائكم وإعطاء الحقّ لأهالي شهداء المرفأ، وأوجّه التحيّة لحركة أمل ولحزب الله ولقيادتيهما على هذا التصرّف المسؤول، ولمنعهما الانجرار إلى فتنة داخلية كما أرادوها حينما ارتكبوا هذا المجزرة بحق أبنائكم، هذا هو الموقف الوطني الذي يدلّ على من يريد الدولة ومن يريد القضاء، حينما قالوا أننا نريد أن تكون الدولة هي المسؤولة عن دماء شهدائنا وعن أبنائنا، وأن تحصّل لهم حقوقهم وأن يقوم القضاء بالقصاص العادل للذين ارتكبوا هذه المجزرة".
 

لبنانالشهداءالشيخ علي الخطيبالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

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