04/11/2021

السيد الحوثي إلتقى وفدًا من المديريات المحرّرة بمأرب وشبوة ووجه بإطلاق أسرى العبدية

إلتقى قائد حركة "أنصار الله" في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم الخميس بوفد من قبائل مديرية العبدية وعدد من مديريات مأرب وشبوة المحررة مؤخرًا.

وخلال اللقاء، وجّه السيد الحوثي بإطلاق أسرى مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وحثّ السيد الحوثي "الحكومة والسلطة المحلية بمحافظتي مأرب وشبوة على الاهتمام بالمواطنين في المديريات المحررة"، ودعا "أبناء مديرية العبدية وكل المناطق المحررة لصلح عام في قضايا الثأر والتعاون مع الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار".

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى أن عدد الأسرى من أبناء مديرية العبدية 52 أسيرًا.

بدورها، باشرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بالإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب وعددهم 52 أسيرًا.

وقد توجّه الأسرى المُفرج عنهم بالشكر والعرفان للسيد الحوثي على هذه المبادرة الأخوية والتعامل الراقي مع مختلف الأسرى، ودعوا "من لا زالوا يقاتلون في صف تحالف العدوان إلى تحكيم العقل والعودة إلى وطنهم وأهاليهم".

كما ثمّن شيوخ ووجهاء العبدية هذه المبادرة الحكيمة من السيد الحوثي، وأكّدوا أنّ "المبادرة أمرٌ كبيرٌ لن تنساه قبائل العبدية وسنقابل هذا الوفاء بوفاء".

وفي الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تطهير مديرية العبدية في محافظة مأرب ضمن المرحلة الأولى من عملية "ربيع النصر"، والتي أدّت إلى تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة ومديريتي حريب والعبدية في محافظة مأرب بمساحة تُقدّر بأكثر من 3200 كيلو متر مربع.

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