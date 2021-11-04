04/11/2021

مصادر مقربة من قرداحي لـ "الميادين": لا جدوى لأيّ استقالة لا تبدّل بالموقف الخليجي من لبنان

ذكرت قناة "الميادين" نقلًا عن "أوساط مقرّبة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي" أنّ الأخير "لن يستقيل وهذا الموقف لم يتغيّر".

وأضافت أنّ "قرداحي بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولبن العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تُقابل بضمانات بأنّ مثل هذه الخطوة ستُلاقى بإيجابية خليجية".

ورأت المصادر، بحسب "الميادين"، أنّ "أيّ استقالة لا تبدّل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى".

وكان دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية"، وقال: "رهاني على حسّه الوطني بتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها".



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