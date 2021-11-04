لبنان

مصادر مقربة من قرداحي لـ

04/11/2021

مصادر مقربة من قرداحي لـ "الميادين": لا جدوى لأيّ استقالة لا تبدّل بالموقف الخليجي من لبنان 

ذكرت قناة "الميادين" نقلًا عن "أوساط مقرّبة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي" أنّ الأخير "لن يستقيل وهذا الموقف لم يتغيّر".

وأضافت أنّ "قرداحي بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولبن العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تُقابل بضمانات بأنّ مثل هذه الخطوة ستُلاقى بإيجابية خليجية".

ورأت المصادر، بحسب "الميادين"، أنّ "أيّ استقالة لا تبدّل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى".

وكان دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية"، وقال: "رهاني على حسّه الوطني بتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها".
 

لبنانالحكومة اللبنانيةقناة الميادينجورج قرداحي

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
عون: سأبقى إنْ اراد النوّاب.. ومبادرة مرتقبة لبرّي
عون: سأبقى إنْ اراد النوّاب.. ومبادرة مرتقبة لبرّي
ميقاتي يحاول مع بري إنعاش تفاهم بعبدا.. وعون توجّه إلى قطر
ميقاتي يحاول مع بري إنعاش تفاهم بعبدا.. وعون توجّه إلى قطر
&quot;التيار الوطني الحر&quot;: لا يمكن لحاكم المركزي أن يعطي الثقة في العملة الوطنية فيما لا ثقة بشخصه
"التيار الوطني الحر": لا يمكن لحاكم المركزي أن يعطي الثقة في العملة الوطنية فيما لا ثقة بشخصه
الدولار يهدد النظام العام.. والسيد نصر الله أطلق برنامج &quot;مازوت التدفئة&quot;
الدولار يهدد النظام العام.. والسيد نصر الله أطلق برنامج "مازوت التدفئة"
السيد نصر الله: مسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم.. والمرحلة الثانية من مبادرة المازوت ستبدأ بعد أيام
السيد نصر الله: مسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم.. والمرحلة الثانية من مبادرة المازوت ستبدأ بعد أيام
حوار العام مع سماحة السيّد حسن نصرالله 2020 | قناة الميادين
حوار العام مع سماحة السيّد حسن نصرالله 2020 | قناة الميادين
"سراب".. هكذا اخترقت "كتائب القسام" استخبارات العدو
"سراب".. هكذا اخترقت "كتائب القسام" استخبارات العدو
قرداحي: البعض استغلّ قضيتي لتقديم براءة ذمة للخليج
قرداحي: البعض استغلّ قضيتي لتقديم براءة ذمة للخليج
الكويت توقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إليها.. ومنتخب لبنان يستضيف نظيره الإيراني على ملعب صيدا 
الكويت توقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إليها.. ومنتخب لبنان يستضيف نظيره الإيراني على ملعب صيدا 
الجامعة العربية تستنفر لإقالة قرداحي وتنقل دفتر شروط السعودية
الجامعة العربية تستنفر لإقالة قرداحي وتنقل دفتر شروط السعودية
الشيخ قاسم: الموقف السعودي عدواني على لبنان ولا نقبل أي علاقة فيها شروط أو إملاءات
الشيخ قاسم: الموقف السعودي عدواني على لبنان ولا نقبل أي علاقة فيها شروط أو إملاءات
الجمود الحكومي على حاله.. وأزمات النقل والاتصالات والطاقة تتفاقم
الجمود الحكومي على حاله.. وأزمات النقل والاتصالات والطاقة تتفاقم