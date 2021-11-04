04/11/2021

خلال شهر أكثر من 800 مليون ليرة من حزب الله الى صيدا والجوار

عرضت منطقة صيدا في حزب الله واقع التقديمات الاجتماعية خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2021.

وقدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري حول نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، التي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وشملت تلك التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددًا من أحياء المدينة، وتوزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، بنعفول، عرب طبايا، القنيطرة، وتركز عمل المطبخ شبه اليومي في الغازية وتعمير عين الحلوة.

وشملت تلك التقديمات منذ بداية شهر تشرين الأول حتى نهايته التالي:

أدوية عدد 471، استشفاء عدد 74، توزيع حصص تموينية عدد 408، توزيع حصص غدائية عدد 10012، اجتماع لجنة اجتماعية عدد 15، حل مشكلة عدد 22، توزيع حلوى عدد 305، إجراء مصالحة عدد 18، تقديم عربة اعاقة عدد، استشفاء حسم عدد 81، تعزية عدد 34، عيادة مرضى عدد 17، تأمين فرص عمل عدد 3، توزيع حليب اطفال عدد 12، توزيع ألبسة 523، دعم لوجستي للطلاب عدد 19، توزيع كاتو وحلوى للأيتام عدد 565، تنظيف مسجد عدد 1، زيارة عوائل الشهداء عدد 1، وليمة عدد 76، مساعدة مالية دراسية عدد 10، توزيع حصص محروقات عدد 9، توزيع كتب دراسية عدد 68، حصص دراسية عدد 1، ليبلغ العدد الكلي للانشطة 13824 استهدفت 18622 مستفيدا بتكلفة إجمالية بلغت ثمانمائة وثمانة وسبعين مليونا ومئة وخمسة وثلاثين ألف ليرة لبنانية (878،135،000 ل.ل.)

وتوجّه مسؤول الفرع الاجتماعي في منطقة صيدا محمد القشوري بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار، داعيا إلى الاستمرار في المساهمة بدعم تلك اللجان خلال الأشهر القادمة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

لبنانصيدا

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