عين على العدو

بدءًا من الشهر المقبل رحلات يومية من دبي إلى

04/11/2021

بدءًا من الشهر المقبل رحلات يومية من دبي إلى "تل أبيب" 

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستبدأ تشغيل خط طيران يومي بين دبي وتل أبيب بدءًا من 6 كانون الأول المقبل.

وبحسب موقع "والا"، سيتم تشغيل الرحلات على متن طائرة بوينغ 777 بشكل ثلاث درجات، مع توفر مقصورة خاصة من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

وأضاف الموقع أن المسار اليومي الجديد سيسمح للمسافرين الإسرائيليين بالوصول إلى دبي وأكثر من 120 وجهة حول العالم، بما في ذلك تايلاند وجزر المحيط الهندي وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى حوالي 30 دولة بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب إفريقيا، والتي تعد موطنًا لبعض أكبر الجاليات اليهودية في العالم.

من جهته، قال المدير التجاري لشركة طيران الإمارات عدنان كاظم إن الشركة "متحمسة" لإعلان تل أبيب وجهة للشركة الجديدة، باعتبارها "إحدى الوجهات الرئيسية في المنطقة"، مضيفًا أن إطلاق المسار الجديد في غضون أسابيع قليلة سيسمح لطيران الإمارات بتقديم خيارات أفضل للرحلات الجوية من وإلى تل أبيب عبر دبي. ونتطلع أيضًا إلى نقل المسافرين من رجال الأعمال والسياح جواً من إسرائيل إلى دبي، فضلاً عن تمكينهم من السفر في رحلات متصلة على شبكة خطوطنا الجوية.

وتُعتبر هذه الخطوة أحدث خطوات الانبطاح الإماراتي أمام الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يستمر فيه حصار قطاع غزة وإجراءات تهويد القدس وأحيائها وطمس كل ما له صلة بالعرب والمسلمين فيها.

الإمارات العربية المتحدة

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