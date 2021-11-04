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أكبر لوحة فسيفساء في العالم على أرض أريحا

04/11/2021

أكبر لوحة فسيفساء في العالم على أرض أريحا

 

فلسطين المحتلة

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&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
طريق سحمر العقبة.. متى تنتهي المعاناة؟

29/11/2021

طريق سحمر العقبة.. متى تنتهي المعاناة؟
الهيئة الصحية تُفعّل جهوزيّتها جنوبًا: حملات تلقيح في المدارس

29/11/2021

الهيئة الصحية تُفعّل جهوزيّتها جنوبًا: حملات تلقيح في المدارس
مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام

27/11/2021

مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام
كورونا في الجنوب.. انتشار يدعو للقلق

26/11/2021

كورونا في الجنوب.. انتشار يدعو للقلق
&quot;كورونا&quot; يستعر في الهرمل

24/11/2021

"كورونا" يستعر في الهرمل
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

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