04/11/2021

رئيس الاستخبارات المصرية: علاقتنا مع "اسرائيل" ممتازة ونعمل على إبرام صفقة تبادل

كشف رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل عن مساعٍ حثيثة لإتمام صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي.

وفي تصريحٍ على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو لإعلاميين إسرائيليين، قال كامل إن علاقات بلاده مع الكيان الصهيوني "ممتازة" وإن إجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الصهيوني نيفتالي بينت كان "ممتازًا".

وأشار كامل إلى أن الاستخبارات المصرية تتواصل يوميًا مع الكيان الصهيوني إضافةً إلى التواصل مع حركة حماس والسلطة في الضفة الغربية بهدف حل أزمة قطاع غزة، معتبرًا أن أزمة القطاع يجب أن تُحل بصفقة واحدة شاملة وكبيرة، تشمل وقف إطلاق نار طويل المدى مقابل تسهيلات إضافية للسكان وإعادة إعمار غزة إضافةً لحل قضية الأسرى والمفقودين.

وفي تفصيل الأسرى، قال كامل إن الاستخبارات المصرية تعمل ليل نهار على إتمام صفقة تشمل في المرحلة الأولى اطلاق سراح أسرى فلسطينيين من كبار السن ومن النساء والأطفال، مقابل إطلاق سراح الجنود الأسرى لدى حركة حماس.

وكشف مدير الاستخبارات المصرية في الختام عن زيارة له قبل نهاية شهر تشرين الثاني إلى فلسطين المحتلة للقاء رئاسة الحكومة الصهيونية وقد تشمل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية.

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