04/11/2021

حرب الشمال: 2500 صاروخ ستسقط يوميًا على كيان العدو

في مقابلة مع القناة 12 الاسرائيلية، قال قائد الجبهة الداخلية في كيان العدو اللواء أوري غوردين "أنا أعتقد بأن (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله يُدرك قدراتنا، ولا شكّ أن لدى أعدائنا قدرات جوهرية موجهة أيضًا نحو نقاط الضعف لدينا".

المقابلة مع اللواء غوردين جرت في ذروة مناورة الجبهة الداخلية القومية، التي تختبر استعداد "اسرائيل" لسيناريوهات أمنية في منطقة الشمال.

وشدّد غوردين على أن "إيران هي أحد التهدديات، إذا لم تكن التهديد الإستراتيجي لـ"إسرائيل"، وهي لا تهدأ. نحن نعمل طوال الوقت في كل المجالات، لتحسين الدفاع وأيضًا منع القدرات عن الطرف الثاني".

قائد الجبهة الداخلية أقرّ بأن الجمهور الإسرائيلي ليس مستعدًا بشكل كاف لسيناريو تندلع فيه معركة في الجبهة الشمالية، وقال "لست واثقًا بأن الجمهور في "إسرائيل" يُدرك ما يحدث أو ما سيحدث، اذا اندلعت في يوم من الأيام معركة شمالية. 2500 صاروخ في اليوم جزء منها دقيق وجزء آخر يسقط عميقًا داخل المناطق السكنية في الجبهة الداخلية البعيدة لـ"إسرائيل".. هذا سيكون هجومًا كبيرًا جدًا".

ورأى قائد الجبهة الداخلية أن وجع الرأس الأكبر هو حزب الله، والمعنيون في المؤسسة الأمنية لا يجلسون مكتوفي الأيدي، مضيفًا "الصراع مستمر، ويجري طوال الوقت".

غوردين تطرق إلى ثغرات التحصين التي تثير القلق لدى الصهاينة، فقال "هناك ثغرات تحصين وسيكون هناك الكثير من ثغرات التحصين أيضًا في سنوات طويلة إلى الأمام، ودورنا هو مساعدة "المواطن" مقابل هذه الثغرات للعمل بشكل صحيح".





فلسطين المحتلة

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