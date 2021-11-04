العالم

الرئيس الايراني: لا تنازل عن أي من حقوقنا خلال مفاوضات فيينا 

04/11/2021

الرئيس الايراني: لا تنازل عن أي من حقوقنا خلال مفاوضات فيينا 

قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن بلاده لن تتراجع عن مطالب شعبها خلال المفاوضات النووية "التي سيتم استئنافها يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في فيينا".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية بمراسم احياء الذكرى السنوية لـ "يوم مقارعة الاستكبار العالمي واقتحام وكر التجسس الامريكي" التي اقيمت في محافظة سمنان.

وأضاف السيد رئيسي أن "المفاوضات التي نتطلع لها هي مفاوضات تفضي لنتائج، وهي رفع كامل للعقوبات الظالمة"، مشددًا على "أننا لن نترك المفاوضات ولكن نقف أمام الأطماع التي تستهدف مصالح الشعب الإيراني".

وأكد السيد رئيسي أن "إيران لن تتراجع عن مصالحها الوطنية ولا تنازل عن أي من حقوقنا خلال مفاوضات فيينا"، مشيرًا إلى "أننا نتابع رفع العقوبات وتقليل تأثيراتها في نفس الوقت". وشدد رئيسي على أن إيران لن تترك "طاولة المحادثات النووية" لكنها ستقف "أمام الاستغلال"، وتبحث "رفع العقوبات وإفشالها".

من جهة أخرى، شكر الرئيس الإيراني وأعرب عن تقديره لموقف حرس الثورة الإيراني وقيامه باسترجاع شحنة النفط الإيرانية.

الجمهورية الاسلامية في إيرانابراهيم رئيسي

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