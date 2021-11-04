عين على العدو

تطبيع شبه علني بين السعودية وعدوّ الأمة

04/11/2021

تطبيع شبه علني بين السعودية وعدوّ الأمة

تأكيدًا على التطبيع القائم بين الرياض وتل أبيب على الرغم من ادعاءات النفي السعودي المستمرّ، زار وفد من حوالي 20 من القادة اليهود الأمريكيين (من جميع أنحاء الولايات المتحدة) المملكة، حيث عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين السعوديين، وتحديدًا مع ما لا يقل عن ستة وزراء في الحكومة وممثلين كبار عن الأسرة الحاكمة.

وقد زار القادة اليهود الرياض بدعوة من السعوديين وبمباركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقاموا بذلك بعد زيارة للإمارات العربية المتحدة، التي وصلوا إليها لتعزيز الاتفاقات التطبيعية.

رجل الأعمال اليهودي الأمريكي فيل روزين أحد أعضاء الوفد قال إن "السعوديين يعدّون شعبهم للتطبيع مع "إسرائيل". هم يرون فيها قوة عظمى.. الأمر ببساطة رائع. هذا جزء من جاذبية "إسرائيل" في عيون السعوديين الذين يعتبرونها قادرة على توفير حماية لهم من العدو المشترك إيران. لن أتعجب إذا رأينا تطبيعًا بين المملكة و"تل أبيب" في غضون أشهر أو بضع سنوات".

وشغل روزن سابقًا منصب رئيس أصدقاء حزب الليكود الاسرائيلي في الولايات المتحدة، ويعتبر صديقًا شخصيًا لرئيس المعارضة في كيان العدو بنيامين نتنياهو وأحد مانحيه.

روزن أشار الى أن وفد القادة اليهود استقبل استقبالًا ملكيًا، وزعم أن "للسعوديين شؤونًا داخلية في بلادهم من حيث تمهيد الطريق للسلام مع "إسرائيل"، لكنهم يتخذون خطوات كثيرة في هذا الاتجاه. من الآن هناك أمور صغيرة لكن مهمة، مثل الموافقة على مرور الرحلات الجوية الإسرائيلية من وإلى "إسرائيل" فوق السعودية. لقد قالوا لنا في المحادثات إنهم ضمن سر الاتصالات التي أدت إلى اتفاقات أبراهام، ولولا موافقتهم، بل وحتى مباركتهم، لم تكن لتوافق أيّة دولة عربية على التوقيع على الاتفاق مع "تل أبيب"".

وعمّا اذا كان السعوديون يشترطون للتطبيع مع "إسرائيل" انطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين، أجاب روزن: "بحسب رأيي، كما لم ينتظر الإماراتيون حتى يحقق الفلسطينيون "السلام"، أنا لا أعتقد بأن السعوديين سيشترطون "السلام" مع "إسرائيل" بالتقدم مع الفلسطينيين.. هم ينتظرون الوقت المناسب لذلك".

ولفت روزن الى أن أحد الوزراء السعوديين المسؤولين عن الترفيه (تركي آل الشيخ) تحدّث خلال اجتماع عن أنه ينظّم مهرجانًا سينمائيًا في السعودية العام القادم، وقال إنه سيُسر برؤية أفلامٍ إسرائيلية ضمن مهرجانه.

وتابع روزن "إنهم يتحدّثون بصورة إيجابية كليًا عن "إسرائيل".. التقيتُ شبابًا سعوديين في الوزارات وسألتهم عمّا يحلمون به، جوابهم أدهشني: قالوا ان حلمهم هو زيارة شواطئ تل أبيب".

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، تكوّن لدى روزن انطباع بأن السعوديين مستعدون للمضي قدمًا مع أو دون إدارة بايدن، وقال "زيارتنا للسعودية ستعطي دفعة لإدارة بايدن لمواصلة المساعدة في دفع الاتفاقات الإبراهيمية.. هذه فرصة تأتي مرة واحدة في العمر ومن المهم أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدة".

السعوديةالكيان الصهيونيالتطبيع

إقرأ المزيد في: عين على العدو

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة

30/11/2021

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة
إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر

30/11/2021

إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار

30/11/2021

صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار

29/11/2021

نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب

29/11/2021

في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب
مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا&lrm;&lrm;

26/11/2021

مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا‎‎
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
&quot;الدور المشبوه&quot;.. شبكات &quot;مظلمة&quot; تديرها أميركا بذريعة &quot;نشر الديمقراطية&quot;
"الدور المشبوه".. شبكات "مظلمة" تديرها أميركا بذريعة "نشر الديمقراطية"
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت&nbsp;
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت 
الشعب الأردني يرفض اتفاق الكهرباء مع العدو: عارٌ وخيانة
الشعب الأردني يرفض اتفاق الكهرباء مع العدو: عارٌ وخيانة
صفقات أسلحة ضخمة ومكثّفة بين المغرب والعدو تعود الى ما قبل إعلان التطبيع
صفقات أسلحة ضخمة ومكثّفة بين المغرب والعدو تعود الى ما قبل إعلان التطبيع
غانتس يصلي في الرباط لحماية الجنود الصهاينة
غانتس يصلي في الرباط لحماية الجنود الصهاينة