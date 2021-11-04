04/11/2021

الجمهور اللبناني يغيب في المواجهتين المرتقبتين لتصفيات كأس العالم

أصيب الجمهور اللبناني بخيبة بعد أن علق آماله على إمكانية حضوره للمباريات التي ستجري ضد إيران والإمارات في 11 و16 الشهر الجاري على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا، ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأكد الاتحاد اللبناني لكرة القدم المعلومات التي أوردناها قبل أيام عن عدم السماح للجمهور بحضور المبارتين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وبناء على طلب الاتحادين الآسيوي والدولي.

وسيدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقا يوم الأحد المقبل، استعدادا لخوض المبارتين أمام إيران الخميس المقبل والإمارات في 16 تشرين الثاني الجاري.

وسيخوض المنتخب تحت إشراف المدرب التشيكي ايفان هاشيك، تدريباته على ملعب البابلية في الجنوب المجهز بعشب طبيعي والتمرين الأول سيكون عند الثالثة عصر الأحد.

إصابة وائل عرقجي

هذا وتعرض نجم منتخب لبنان لكرة السلة ونادي "الجهراء" الكويتي وائل عرقجي لإصابة خلال مواجهة فريقه ضد نادي "الكويت" ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وتعرض عرقجي لاصطدام أدى لفقدان وعيه ما استدعى دخول الأجهزة الطبية لمعالجته.

وسجل عرقجي قبل خروجه 43 نقطة لتعود وتستكمل المباراة قبل أن يخرج لاعب آخر مصاب من "الجهراء" ليقرر "الكويت" الانسحاب بعد مباراة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وينتظر ان يبت الاتحاد الكويتي بمصير المباراة.

لبنان

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