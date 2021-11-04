العالم

للمرة الأولى.. لبناني رئيسًا لبلدية ديربورن

04/11/2021

للمرة الأولى.. لبناني رئيسًا لبلدية ديربورن

فاز الديمقراطي الأمريكي عبد الله حمود بمنصب رئيس بلدية مدينة ديربورن الواقعة بولاية ميشيغان، ليكون أول شخص من أصول عربية ولبنانية تحديدًا يتبوأ المنصب في المدينة البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

وجاء فوز حمود على حساب غاري ورونشاك، ممثل الولاية السابق والمفوض السابق لمقاطعة واين بنسبة 54.6 بالمئة من الأصوات مقابل 45 بالمئة، وفقا لنتائج مدينة ديربورن التي أعلنت عنها وسائل إعلام أميركية.

حمود قال في تغريدة على "تويتر": "ديربورن، لقد فزنا! تحدث سكاننا بصوت عالٍ. نريد التغيير والقيادة الجريئة لمواجهة التحديات التي تواجهها مدينتنا"، وتابع: "نحن نعيش في أعظم مدينة في أميركا وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معا. هيا بنا إلى العمل!".

وكان حمود قد دخل في منافسة ضد 7 مرشحين آخرين في الانتخابات التمهيدية غير الحزبية لشهر آب/أغسطس، وحصل على 42 بالمئة من الأصوات.

 

للمرة الأولى.. لبناني رئيسًا لبلدية ديربورن

 

وفي سيرة حمود البالغ من العمر 31 عاما، أنه وُلد لأبوين مهاجرين من لبنان، ونشأ في بيئة من الطبقة العاملة مع آباء يكافحون من أجل إعالة أسرهم. درس علم الأحياء وحصل على درجة الماجستير في الصحة العامة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ميشيغان آن أربور.

وقال حمود في حديث سابق إن ديربورن "يمكنها المنافسة مرة أخرى" و"معالجة قضايا البنية التحتية" التي تواجه المدينة.

وكانت الفيضانات مشكلة كبيرة هذا العام، حيث ناقش المرشحون كيفية مواجهتها، خاصة في الجزء الشرقي من ديربورن.

ووفقًا لتعداد الولايات المتحدة، فإن 47 بالمئة من سكان ديربورن من أصول عربية.

الولايات المتحدة الأميركية

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;
سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات