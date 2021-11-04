04/11/2021

للمرة الأولى.. لبناني رئيسًا لبلدية ديربورن

فاز الديمقراطي الأمريكي عبد الله حمود بمنصب رئيس بلدية مدينة ديربورن الواقعة بولاية ميشيغان، ليكون أول شخص من أصول عربية ولبنانية تحديدًا يتبوأ المنصب في المدينة البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

وجاء فوز حمود على حساب غاري ورونشاك، ممثل الولاية السابق والمفوض السابق لمقاطعة واين بنسبة 54.6 بالمئة من الأصوات مقابل 45 بالمئة، وفقا لنتائج مدينة ديربورن التي أعلنت عنها وسائل إعلام أميركية.

حمود قال في تغريدة على "تويتر": "ديربورن، لقد فزنا! تحدث سكاننا بصوت عالٍ. نريد التغيير والقيادة الجريئة لمواجهة التحديات التي تواجهها مدينتنا"، وتابع: "نحن نعيش في أعظم مدينة في أميركا وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معا. هيا بنا إلى العمل!".

وكان حمود قد دخل في منافسة ضد 7 مرشحين آخرين في الانتخابات التمهيدية غير الحزبية لشهر آب/أغسطس، وحصل على 42 بالمئة من الأصوات.

وفي سيرة حمود البالغ من العمر 31 عاما، أنه وُلد لأبوين مهاجرين من لبنان، ونشأ في بيئة من الطبقة العاملة مع آباء يكافحون من أجل إعالة أسرهم. درس علم الأحياء وحصل على درجة الماجستير في الصحة العامة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ميشيغان آن أربور.

وقال حمود في حديث سابق إن ديربورن "يمكنها المنافسة مرة أخرى" و"معالجة قضايا البنية التحتية" التي تواجه المدينة.

وكانت الفيضانات مشكلة كبيرة هذا العام، حيث ناقش المرشحون كيفية مواجهتها، خاصة في الجزء الشرقي من ديربورن.

ووفقًا لتعداد الولايات المتحدة، فإن 47 بالمئة من سكان ديربورن من أصول عربية.

الولايات المتحدة الأميركية

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