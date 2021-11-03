منوعات

معرضٌ للمونة والحِرف في الغبيري

03/11/2021

معرضٌ للمونة والحِرف في الغبيري

افتتحت جمعية الشجرة الطيبة برعاية رئيس بلدية الغبيري معن خليل، معرض المونة والحرف الذي شارك فيه أكثر من 40 عارضًا من مختلف المناطق اللّبنانية في "سنترو مول" الجناح -الغبيري وذلك في حضور فعاليات من المنطقة وإدارة "السنترو مول".
 
وأكَّد خليل في كلمة "أنّ المشاركين في المعرض عملوا بصدق وإتقان وتعب وهذا المجهود يحتاج لدعم  وتشجيع مستمرين".
 
ونوّه رئيس بلدية الغبيري بعمل جمعيّة الشّجرة الطيبة، معتبرًا أنّها "تزرع بساتين من أشجار الخير".
 
ويستمر  المعرض حتّى السّابع من الشّهر الحالي ويستقبل زوّاره يوميًا من  الثانية ظهرًا حتّى الثّامنة مساء.
 

لبنانبلدية الغبيريمعن الخليلجمعية الشجرة الطيبة

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