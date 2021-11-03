العالم

مشاهد لإحباط حرس الثورة القرصنة الأميركية لناقلة نفط إيرانية 

03/11/2021

مشاهد لإحباط حرس الثورة القرصنة الأميركية لناقلة نفط إيرانية 

عرض التلفزيون الإيراني مشاهد لعملية إحباط حرس الثورة محاولة القرصنة الأميركية لناقلة نفط إيرانية في بحر عمان.

وتُظهر المشاهد زوارق سريعة تابعة لحرس الثورة شاركت في عملية إحباط محاولة القرصنة الأميركية، عبر منع بارجة حربية أميركية من الاقتراب من الناقلة، إضافة لتوجيه الأسلحة نحوها.

كما بيَّنت المشاهد حرس الثورة الإسلامية حذر بارجة أميركية من الاقتراب أثناء سحبه ناقلة النفط ما أجبرها على التراجع، ليتم بعدها مرافقة الناقلة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
 

الولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيرانالنفطحرس الثورة الاسلامية

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