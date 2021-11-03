03/11/2021

حبيب: الحلُّ بالحوار ولوقف صبّ الزيت على النار

قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب من قصر بعبدا أنَّه وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صورة التطورات الجارية بعد الأزمة مع السعودية ودول الخليج، فيما أعاد الرئيس عون التأكيد أنَّ موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات وعدم جواز تأثّر هذه العلاقات بأيّ مواقف فرديّة".

وأكَّد بو حبيب أنَّ "لبنان يعتبر أنَّ أيّ إشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والسعودية لا بدَّ أن تُحلّ من خلال الحوار والتنسيق بروح من الأخوة، فكيف إذا كانت المشكلة صدرت عن شخص؟".

وأشار إلى أنَّ "لبنان يتطلّع اليوم إلى أشقائه، إلى الدول العربية عمومًا ودول الخليج خصوصًا كي يكونوا إلى جانبه في الضائقة الاقتصادية التي يعيش فيها شعبه وأيّ تباعد عنه ستكون لها انعكاسات سلبيّة".

ورأى بو حبيب أنَّ ما حصل في الأيام الماضية يجب أن يقف عند حقّ تغليب المصلحة العربيّة المشتركة وعدم صبّ الزيت على النار لا سيما أنَّ لبنان لم يكن يومًا ولن يكون معبرًا للإساءة إلى أيّ دولة.

لبنانالسعوديةميشال عونعبدالله أبو حبيب

إقرأ المزيد في: لبنان