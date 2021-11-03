03/11/2021

نشطاء تونسيون يندّدون بالحملة السعودية على لبنان

تونس – روعة قاسم

أثارت الحملة التي تخوضها المملكة العربية السعودية تجاه، لبنان موجة من الاستياء والاستغراب لدى أوساط تونسية اعتبرت ما يحصل هو محاولة لتركيع وحصار الدولة اللبنانية والضغط عليها من أجل اضعاف المقاومة وفقا لما تمليه مصالح الكيان الصهيوني . ونددت شخصيات سياسية ووطنية تونسية بالموقف السعودي تجاه لبنان والذي أدى لحصار شعب كامل نتيجة تصريحات سابقة لوزير الاعلام جورج قرداحي وقبل توليه منصبه الرسمي.

زهير حمدي: ما يحصل هو حملة غريبة

ويؤكد أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي لـ" العهد" أن ما يحصل هو حملة غريبة ومحاولة تركيع واذلال للشعب اللبناني نتيجة لموقف وزير عندما كان صحفيا وأعطى موقفه من حرب ظالمة على الشعب اليمني ". ويضيف محدثنا :" كل أحرار العالم وكل انسان في هذه الأرض لا يملك الا ان يقول بأن الشعب اليمني مظلوم وبأن هذه الحرب ظالمة ، ولكن عنجهية النظام السعودي تمنع حتى على أي انسان أن يبدي رأيه وتعاقب شعب كامل نتيجة هذا الموقف. فإما ان يستقيل هذا الوزير او ان تستقيل الحكومة لأنها ليست على مزاج النظام السعودي :" ويتابع :" وهذا في الحقيقة نتيجة لمسار طويل من العنجهية والتدخل السافر في شؤون المنطقة ولبنان. فالرياض تريد ان تفصّل المشهد الحياتي اللبناني وفقا لإرادتها ومصالحها ووفقا لمصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية".

ويضيف حمدي :"الهدف الأساسي من كل هذه التوجهات السعودية هو انهاء جذوة وروح المقاومة وانهاء كلمة "لا "في وجه العدو الصهيوني . وقال ان اليوم يصعب التمييز بين الأنظمة الخليجية التي تطبّع العلاقات مع الصهاينة وفي المقابل تحاصر الشعب اللبناني وتضغط على هذا البلد لكي يستجيب لإرادتها". ويختم حمدي قائلا :" أقول للسعوديين تذكروا حينما كنتم اذّلاء أمام ترامب حينما كان يعربد أمامكم ويبتزكم ويمتص أموالكم ولم تنبسوا ببنت شفة وموقفكم المخزي هذا يجب ان يتذكره أبناءهم ويجب ان تقارنوا بين هذا الموقف وما تمارسوه اليوم ضد لبنان من اذلال بكل ما أوتيتم من قوة ووسائل ". وأقول :" المجد والخلود لليمن والمجد لك يا جورج قرداحي والمجد للبنان ومقاومته ، والخزي والعار لكل الأنظمة العميلة للاستعمار" .

انيس الخليفي :" أزمة مفتعلة لتركيع لبنان

اما الباحث والكاتب انيس خليفي فاكد لـ" العهد" ان الحملة السعودية على لبنان هي أزمة مفتعلة للتدخل في الشأن اللبناني وتصفية حسابات مع محور الممانعة في هذا البلد". وتساءل :" من هي الجهة التي تقف وراء اظهار هذا التصريح وتسويقه على الساحة السياسية اللبنانية في هذا الظرف بالذات وفي خضم هذه الأزمة العميقة التي يشهدها لبنان" . وقال :" ما علاقة تصريح جورج قرداحي عندما كان خارج الوزارة وما الجدوى من اثارته الآن وما الذي تريده السعودية وحلفاؤها الخليجيون من هذا التصريح ، وكيف تريد ان توجهه وتستفيد من هذه الزوبعة".

واضاف :" اعتقد ان الموقف السعودي الذي سارع الى الذهاب لأقصى ما يمكن من خلال استدعاء السفراء وطرد السفراء اللبنانيين وكأنهم كانوا ينتظرون مثل هذه الأزمة حتى ينتقموا من طرف سياسي في لبنان وللضغط على حكومة ميقاتي من أجل تمرير أجندة سياسية".

وختم انيس خليفي قائلا :" ان لبنان اليوم في خضم هذه الأزمة الجديدة هو أمام اختبار جديد للصمود بوجه التدخلات الخارجية ، تمامًا كما صمد طيلة هذه السنوات بوجه الاحتلال الصهيوني ".

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