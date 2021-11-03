لبنان

بورصة الخبز: ارتفاع جديد والضحية المواطن

03/11/2021

بورصة الخبز: ارتفاع جديد والضحية المواطن

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من "فئة 85" و"zero" و “extra” و”super extra” وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.

قرار وزارة الاقتصاد استند إلى ارتفاع سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار والمحروقات في السوق نتيجة وقف الدعم، بالإضافة إلى ارتفاع نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع.

وحددت سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً للتالي:

* في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقلّ وزنها عن 1200 غرام بسعر 9000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

- ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

- ربطة حجم كبير على أن لا يقلّ وزنها عن 810 غرام بسعر 6500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

* في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقلّ وزنها عن 1200 غرام بسعر 9500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

- ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 5000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

- ربطة حجم كبير على أن لا يقلّ وزنها عن 810 غرام بسعر 7000ل.ل. كحدٍ أقصى.

لبنان

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