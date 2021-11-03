03/11/2021

العدو يطلق مناورات التحصّن

في سياق مناورة قيادة الجبهة الداخلية، يفعّل الكيان الصهيوني اليوم الإنذارات في أرجاء الأراضي المحتلة، حيث من المفترض أن تُسمع الصافرات في عدد كبير من المستوطنات.

وبحسب إعلام العدو، سيتمّ تفعيل الإنذارات في جميع وسائل الإنذار؛ صافرات، تطبيق الجبهة الداخلية، الإذاعات، محطات التلفزيون ومواقع الانترنت المختلفة.

الاعمال التي نفذتها قيادة الجبهة الداخلية وجدت ان التطورات التكنولوجية سمحت بتوفير الوقت الطويل للاسرائيليين في بعض مستوطنات الشمال. ونتيجة لذلك، في المعركة المقبلة سيتوفر لـ"المدنيين" وقت طويل للوصول الى المنطقة المحصّنة، حسب تقدير المسؤولين الصهاينة.

وتحدّث إعلام العدو عن آلية الإنذارات، فقال "يتم إرسال تنبيهات قيادة الجبهة الداخلية بطريقة مستهدفة لكل منطقة على حدة ويتم تفعيلها فقط في المناطق التي يوجد بها خطر على السكان. يوجد حاليًا حوالي 1700 منطقة تحذير في "إسرائيل"، وهناك 11 مدينة تم تقسيمها إلى عدة مناطق تحذير، في كل منها يتم تلقي تحذير بشكل منفصل فقط عندما يكون هناك خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة نفسها".

الكيان الصهيوني

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