عين على العدو

العدو يطلق مناورات التحصّن

03/11/2021

العدو يطلق مناورات التحصّن

في سياق مناورة قيادة الجبهة الداخلية، يفعّل الكيان الصهيوني اليوم الإنذارات في أرجاء الأراضي المحتلة، حيث من المفترض أن تُسمع الصافرات في عدد كبير من المستوطنات.

وبحسب إعلام العدو، سيتمّ تفعيل الإنذارات في جميع وسائل الإنذار؛ صافرات، تطبيق الجبهة الداخلية، الإذاعات، محطات التلفزيون ومواقع الانترنت المختلفة.

الاعمال التي نفذتها قيادة الجبهة الداخلية وجدت ان التطورات التكنولوجية سمحت بتوفير الوقت الطويل للاسرائيليين في بعض مستوطنات الشمال. ونتيجة لذلك، في المعركة المقبلة سيتوفر لـ"المدنيين" وقت طويل للوصول الى المنطقة المحصّنة، حسب تقدير المسؤولين الصهاينة.

وتحدّث إعلام العدو عن آلية الإنذارات، فقال "يتم إرسال تنبيهات قيادة الجبهة الداخلية بطريقة مستهدفة لكل منطقة على حدة ويتم تفعيلها فقط في المناطق التي يوجد بها خطر على السكان. يوجد حاليًا حوالي 1700 منطقة تحذير في "إسرائيل"، وهناك 11 مدينة تم تقسيمها إلى عدة مناطق تحذير، في كل منها يتم تلقي تحذير بشكل منفصل فقط عندما يكون هناك خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة نفسها".

الكيان الصهيوني

إقرأ المزيد في: عين على العدو

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة

30/11/2021

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة
إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر

30/11/2021

إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار

30/11/2021

صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار

29/11/2021

نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب

29/11/2021

في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب
مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا&lrm;&lrm;

26/11/2021

مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا‎‎
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار