رياضة

03/11/2021

"بايرن ميونخ" و"يوفنتوس" إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

قاد الهداف البولندي روبرت لفدانوفسكي فريقه "بايرن ميونخ" لحجز مقعد في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه العريض على ضيفه "بنفيكا" البرتغالي بخمسة أهداف لهدفين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

ورفع بطل ألمانيا رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة.

وسجل ليفا ثلاثية في مباراته المئة في دوري الأبطال وأضاف سارغيو غنباري ولروي ساني هدفين لمتصدر الدوري الألماني.

وعزز "برشلونة" آماله بالعبور إلى دور الـ16، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب "دينامو كياف" بهدف نجمه الشاب انسو فاتي ليحقق العملاق الكاتالوني فوزه الثاني في المسابقة القارية والأول تحت اشراف المدرب المؤقت سارغيو برخوان ورفع رصيده إلى 6 نقاط.

وأنقذ النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو فريقه "مانشستر يونايتيد" من الخسارة أمام "اتلنتا" الإيطالي بتسجيله ثنائية ضمن منافسات المجموعة السادسة، ليتراجع الشياطين الحمر للمركز الثاني في المجموعة وبفارق الأهداف عن "فيا ريال" الفائز على "يونغ بويز" السوسري بهدفين.

ويتصدر "فيا ريال" رصيده إلى سبع نقاط.

وعوض "يوفنتوس" الإيطالي اخفاقه المحلي ببلوغ دور الـ16 بفوزه الكبير على زنت بأربعة أهداف لهدفين لحساب المجموعة الثامنة، إذ رفع رصيده إلى 12 نقطة.

ووقع الأرجنتيني باولو ديبالا على ثنائية للبيانكوناري وأضاف كيازا وموراتا هدفين.

وحقق "تشلسي" الإنجليزي حامل اللقب فوزا صعبا على مالمو السويدي بهدف المغربي حكيم زياش ليرفع البلوز رصيده إلى تسع نقاط.

وضمن منافسات المجموعة السابعة حقق "فولفسبورج" الألماني الفوز على "سالسبورغ" النمساوي بهدفين لهدف.

وخطف ليل فوزا مثيرا على اشبيليا الاسباني بهدفين لهدف.

ميسي يغيب عن مواجهة يفزتش

أعلن نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي غياب نجمه الأرجنتيني ليونال ميسي عن مباراة الفريق أمام لايفزتش في دوري الأبطال، جراء إصابة بالركبة تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده الأرجنتيني أمام فنزويلا.

كونتي مدربا لـ"توتنهام"

أعلن نادي "توتنهام" تعيين الإيطالي انطونيو كونتي مدربا للفريق اللندني بعقد يمتد لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد، ليكون بديلا عمن البرتغالي نونو سانتو.

انتصار لإيران في كأس القارات للكرة الشاطئية

هذا وتغلب المنتخب الإيراني على منتخ البارغواي 8-6 في افتتاح النسخة العاشرة من منافسات كأس القارات للكرة الشاطئية.

وتجاوز المنتخب الإماراتي نظيره الاسباني بـ6 أهداف لأربعة  لحساب المجموعة الأولى.

وتغلبت السنغال على البرتغال 7-4.

الرياضة

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