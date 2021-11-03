03/11/2021

هزيمة جديدة لواشنطن: الحرس الثوري يُحبط محاولة قرصنة أمريكية للنفط الإيراني

أعلن حرس الثورة الاسلامية الإيرانية إحباط محاولة أمريكية لسرقة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان، حيث اختطفتها عليها القوات الأمريكية، إلّا أن قوات الحرس بادرت سريعًا الى إفشال العملية بعد انزال جوي قامت به على الأثر.

وجاء في بيان الحرس: "قامت القوات الأمريكية في سلوك غير مهني بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان وحوّلت شحنة نفطها إلى ناقلة أخرى ووجّهتها إلى جهة مجهولة. وقد قام طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية مباشرة بعملية معاكسة ونفّذ عملية إنزال على ناقلة النفط آنفة الذكر ومن ثم الاستيلاء عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية، بعد ذلك بادرت القوات الأمريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وبارجة حربية، لكن هذه المحاولة أيضًا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة الاسلامية".

البيان أشار الى استخدام القوات الأمريكية عدة طائرات هليكوبتر وسفن حربية لملاحقة الناقلة، لكنها فشلت في الدخول إليها.

وعلى الرغم من تكرار محاولة قرصنتها، إلّا أن الناقلة أصبحت حاليًا في المياه الإقليمية الإيرانية، على ما أكد البيان.

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